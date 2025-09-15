Усі розділи
До 15 зросла кількість поранених у Краматорську

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 вересня 2025, 15:37
До 15 зросла кількість поранених у Краматорську
наслідки ударів РФ по Краматорськй. фото прокуратури

Кількість поранених внаслідок російського авіаудару по Краматорську на Донеччині зросла до 15 цивільних.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, речниця відомства Анастасія Мєдвєдєва у коментарі УП

Деталі: Оновлені дані правоохоронці оприлюднили о 15.30.

Яу уточнила речниця прокуратури, у потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, забої та різані рани різних частин тіла, переломи. Один перебуває у стані середньої тяжкості.

Напередодні пізно ввечері, з використанням трьох фугасних авіаційних бомб із модулем УМПК, російські окупаційні війська завдали удару по центральній частині міста Краматорськ.

Станом на ранок понеділка було відомо про 9 поранених.

КраматорськДонецька областьвоєнні злочинивійна
