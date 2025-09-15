Все разделы
До 15 возросло число раненых в Краматорске

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 сентября 2025, 15:37
До 15 возросло число раненых в Краматорске
последствия ударов РФ по Краматорску. фото прокуратуры

Число раненых в результате российского авиаудара по Краматорску в Донецкой области возросло до 15 гражданских лиц.

Источник: Донецкая областная прокуратура, спикер ведомства Анастасия Медведева в комментарии УП

Детали: Обновленные данные правоохранители обнародовали в 15.30.

Как уточнила пресс-секретарь прокуратуры, у пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, ушибы и резаные раны различных частей тела, переломы. Один находится в состоянии средней тяжести.

Накануне поздно вечером, с использованием трех фугасных авиационных бомб с модулем УМПК, российские оккупационные войска нанесли удар по центральной части города Краматорск.

По состоянию на утро понедельника было известно о 9 раненых.

