До 15 возросло число раненых в Краматорске

Число раненых в результате российского авиаудара по Краматорску в Донецкой области возросло до 15 гражданских лиц.

Источник: Донецкая областная прокуратура, спикер ведомства Анастасия Медведева в комментарии УП

Детали: Обновленные данные правоохранители обнародовали в 15.30.

Как уточнила пресс-секретарь прокуратуры, у пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, ушибы и резаные раны различных частей тела, переломы. Один находится в состоянии средней тяжести.

Накануне поздно вечером, с использованием трех фугасных авиационных бомб с модулем УМПК, российские оккупационные войска нанесли удар по центральной части города Краматорск.

По состоянию на утро понедельника было известно о 9 раненых.