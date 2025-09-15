Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський звільнив двох командувачів корпусів – УП

Ольга Кириленко, Євген КізіловПонеділок, 15 вересня 2025, 15:53
Сирський звільнив двох командувачів корпусів – УП
фото: фейсбук-сторінка головнокомандувача

Головнокомандувач Олександр Сирський зняв з посад командувачів двох корпусів – очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го Максима Кітугіна.

Джерело: двоє співрозмовників УП у Силах оборони

Деталі: Обох командувачів змістили з їхніх посад приблизно тиждень-два тому. Як пояснюють співрозмовники УП, такі рішення головкома пов'язані з втратами позицій у зоні відповідальності корпусів.

Реклама:

17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра. 20-й корпус, який очолював Кітугін, стоїть на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину.

Це перші кадрові зміщення від моменту переходу Сил оборони на корпусну систему управління.

Читайте також: Чи буде Україна воювати корпусами? Розбір УП

Збройні силизвільненняросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
відеоПоліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
Лукашенко визнав, що політв'язня Статкевича "забрали назад" після відмови виїхати з Білорусі
НБУ в жовтні почне вилучати 10 копійок з обігу
Парламент Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям – що він передбачає
ВАКС ухвалив конфіскувати 1,6 млн грн "подарунка матері" у прокурорки ОГП
Усі новини...
Збройні сили
Американські військові несподівано приїхали в Білорусь подивитися на навчання "Запад"
Намір Єрмака брати на роботу ветеранів: Михайлова розповіла, як її побратими ходили в ОП
Ми ухвалюємо закон про криміналізацію СЗЧ, а купа чоловіків спокійно гуляють по вулицях – Аліна Михайлова
Останні новини
05:21
Через атаку дронів РФ на Київщині палають складські приміщення
04:53
Трамп заявив, що рух "Антифа" є терористичною організацією
03:27
У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яне ДТП співробітника
02:44
Зеленський доручив Єрмаку та його заступникам готувати щорічне звернення до Ради
01:53
У небі Нью-Йорка пасажирський літак приблизився до борта з Трампом: це налякало авіадиспетчера
00:42
Відновлення живлення після атаки РФ на залізницю досі триває: рейси курсують із затримками
23:57
Король Чарльз на зустрічі з Трампом заявив про підтримку України
23:40
оновлено Російські війська атакували АЗС у Полтавському районі, 4 людини постраждали
23:27
В ОП поділились очікуваннями від 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
23:19
Після 15-річної паузи. Рецензія на київську виставу "Дім" Андрія Жолдака
Усі новини...
Реклама:
Реклама: