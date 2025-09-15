Сирський звільнив двох командувачів корпусів – УП

Головнокомандувач Олександр Сирський зняв з посад командувачів двох корпусів – очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го Максима Кітугіна.

Джерело: двоє співрозмовників УП у Силах оборони

Деталі: Обох командувачів змістили з їхніх посад приблизно тиждень-два тому. Як пояснюють співрозмовники УП, такі рішення головкома пов'язані з втратами позицій у зоні відповідальності корпусів.

17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра. 20-й корпус, який очолював Кітугін, стоїть на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину.

Це перші кадрові зміщення від моменту переходу Сил оборони на корпусну систему управління.

