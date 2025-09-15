Сырский уволил двух командующих корпусами – УП

Главнокомандующий Александр Сырский снял с должностей командующих двумя корпусами – главу 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.

Источник: два собеседника УП в Силах обороны

Детали: Обоих командующих сместили с их должностей примерно неделю-две назад. Как объясняют собеседники УП, такие решения главнокомандующего связаны с потерями позиций в зоне ответственности корпусов.

17-й корпус, который возглавлял Силенко, находится в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли село Каменское и часть села Плавни, расположенного на берегу Днепра. 20-й корпус, который возглавлял Китугин, стоит на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину.

Это первые кадровые перестановки с момента перехода Сил обороны на корпусную систему управления.

