Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сырский уволил двух командующих корпусами – УП

Ольга Кириленко, Евгений КизиловПонедельник, 15 сентября 2025, 15:53
Сырский уволил двух командующих корпусами – УП
фото: фейсбук-страница главнокомандующего

Главнокомандующий Александр Сырский снял с должностей командующих двумя корпусами – главу 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.

Источник: два собеседника УП в Силах обороны

Детали: Обоих командующих сместили с их должностей примерно неделю-две назад. Как объясняют собеседники УП, такие решения главнокомандующего связаны с потерями позиций в зоне ответственности корпусов.

Реклама:

17-й корпус, который возглавлял Силенко, находится в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли село Каменское и часть села Плавни, расположенного на берегу Днепра. 20-й корпус, который возглавлял Китугин, стоит на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину.

Это первые кадровые перестановки с момента перехода Сил обороны на корпусную систему управления.

Читайте также: Будет ли Украина воевать корпусами? Разбор УП

Вооруженные силыувольнениероссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
Вооруженные силы
Американские военные неожиданно приехали в Беларусь посмотреть на учения "Запад"
Намерение Ермака брать на работу ветеранов: Михайлова рассказала, как ее побратимы ходили в ОП
Мы принимаем закон о криминализации СЗЧ, а куча мужчин спокойно гуляют по улицам – Алина Михайлова
Последние новости
05:40
За 35 км от границы с Украиной в РФ построили площадку для запуска дронов – OSINT
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: