ЄС завершив скринінг за останнім кластером переговорів з Україною про вступ

Представники Євросоюзу та України завершили скринінгові зустрічі за останнім переговорним розділом під номером 11 - "Сільське господарство та розвиток сільських територій".

Джерело: про це в понеділок повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, пише "Європейська правда"

Деталі: Як зазначається, протягом трьох днів скринінгових зустрічей Україна презентувала 28 тематичних блоків, які зокрема стосувались стану реформ у сільському господарстві, прогресу в цифровізації, державної підтримки, ринкового регулювання та розвитку аграрного сектору.

Це "продемонструвало готовність України до інтеграції у спільну аграрну політику ЄС", розповіли в Мінекономіки.

Також українська делегація представила рівень узгодження законодавства України з актами права ЄС за пʼятьома напрямами: "Горизонтальні питання – фінансові та адміністративні структури", "Сільськогосподарські ринки", "Політика у сфері якості", "Органічне виробництво" і "Просування сільськогосподарської продукції".

"Європейська комісія позитивно оцінила представлені матеріали", – ідеться в повідомленні.

Розділ 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" охоплює велику кількість обов’язкових норм, більшість із яких почнуть діяти в Україні з моменту вступу, без необхідності ухвалення додаткових нормативно-правових актів.

Правильне застосування цих правил та їхнє ефективне виконання та контроль є критично важливими для функціонування Спільної аграрної політики ЄС.

Нагадаємо, у липні Україна успішно завершила скринінг четвертого кластера для переговорів про вступ до ЄС.

