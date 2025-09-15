ЕС завершил скрининг по последнему кластеру переговоров с Украиной о вступлении

Представители Евросоюза и Украины завершили скрининговые встречи по последнему переговорному разделу под номером 11 - "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".

Источник: об этом в понедельник сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, пишет "Европейская правда"

Детали: Как отмечается, в течение трех дней скрининговых встреч Украина представила 28 тематических блоков, которые, в частности, касались состояния реформ в сельском хозяйстве, прогресса в цифровизации, государственной поддержки, рыночного регулирования и развития аграрного сектора.

Это "продемонстрировало готовность Украины к интеграции в общую аграрную политику ЕС", рассказали в Минэкономики.

Также украинская делегация представила уровень согласования законодательства Украины с актами права ЕС по пяти направлениям: "Горизонтальные вопросы – финансовые и административные структуры", "Сельскохозяйственные рынки", "Политика в сфере качества", "Органическое производство" и "Продвижение сельскохозяйственной продукции".

"Европейская комиссия положительно оценила представленные материалы", – говорится в сообщении.

Раздел 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" охватывает большое количество обязательных норм, большинство из которых начнут действовать в Украине с момента вступления, без необходимости принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

Правильное применение этих правил, их эффективное выполнение и контроль являются критически важными для функционирования Общей аграрной политики ЕС.

Напомним, в июле Украина успешно завершила скрининг четвертого кластера для переговоров о вступлении в ЕС.

