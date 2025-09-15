Усі розділи
Олег ПавлюкПонеділок, 15 вересня 2025, 19:07
Стефанішина, призначена на посаду посла у США, почала роботу у Вашингтоні
фото: X/ Olga Stefanishyna

Ольга Стефанішина у понеділок розпочала роботу на чолі посольства України у Сполучених Штатах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Стефанішиної у Х

Деталі: Стефанішина повідомила, що "починає місію як посол у Сполучених Штатах" з хвилини мовчання в памʼять про полеглих захисників України.

"Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність – захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого і тривалого миру", – додала вона.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський 27 серпня підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом у США.
  • Перед тим Стефанішина місяць була спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США після того, як пішла з посади віцепремʼєрки з європейської та євроатлантичної інтеграції.
  • Попередниця Стефанішиної на посаді, Оксана Маркарова, очолювала посольство України у США з лютого 2021 року.

