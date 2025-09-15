Стефанішина, призначена на посаду посла у США, почала роботу у Вашингтоні

Ольга Стефанішина у понеділок розпочала роботу на чолі посольства України у Сполучених Штатах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Стефанішиної у Х

Деталі: Стефанішина повідомила, що "починає місію як посол у Сполучених Штатах" з хвилини мовчання в памʼять про полеглих захисників України.

As I begin my mission as 🇺🇦Ambassador to the United States, I carry with me the courage and resilience of our people.



Today, together with the @UKRintheUSA team, we paused for a minute of silence to honor those who gave their lives for Ukraine’s independence and freedom. It is… pic.twitter.com/az5QuHe8NO — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) September 15, 2025

"Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність – захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого і тривалого миру", – додала вона.

