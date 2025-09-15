Стефанишина, назначенная на должность посла в США, начала работу в Вашингтоне

Ольга Стефанишина в понедельник начала работу во главе посольства Украины в Соединенных Штатах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Стефанишиной в Х

Детали: Стефанишина сообщила, что "начинает миссию в качестве посла в Соединенных Штатах" с минуты молчания в память о павших защитниках Украины.

"Именно благодаря их жертве мы продолжаем дипломатическую деятельность – защищаем суверенитет, укрепляем партнерские отношения и стремимся к справедливому и прочному миру", – добавила она.

As I begin my mission as 🇺🇦Ambassador to the United States, I carry with me the courage and resilience of our people.



Today, together with the @UKRintheUSA team, we paused for a minute of silence to honor those who gave their lives for Ukraine’s independence and freedom. It is… pic.twitter.com/az5QuHe8NO — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) September 15, 2025

