Стефанишина, назначенная на должность посла в США, начала работу в Вашингтоне
Ольга Стефанишина в понедельник начала работу во главе посольства Украины в Соединенных Штатах.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Стефанишиной в Х
Детали: Стефанишина сообщила, что "начинает миссию в качестве посла в Соединенных Штатах" с минуты молчания в память о павших защитниках Украины.
"Именно благодаря их жертве мы продолжаем дипломатическую деятельность – защищаем суверенитет, укрепляем партнерские отношения и стремимся к справедливому и прочному миру", – добавила она.
As I begin my mission as 🇺🇦Ambassador to the United States, I carry with me the courage and resilience of our people.— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) September 15, 2025
Today, together with the @UKRintheUSA team, we paused for a minute of silence to honor those who gave their lives for Ukraine’s independence and freedom. It is… pic.twitter.com/az5QuHe8NO
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский 27 августа подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной послом в США.
- До этого Стефанишина месяц была специальным представителем главы государства по вопросам развития сотрудничества с США после того, как ушла с поста вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.
- Предшественница Стефанишиной на этом посту, Оксана Маркарова, возглавляла посольство Украины в США с февраля 2021 года.