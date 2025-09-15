Все разделы
Стефанишина, назначенная на должность посла в США, начала работу в Вашингтоне

Олег ПавлюкПонедельник, 15 сентября 2025, 19:07
Стефанишина, назначенная на должность посла в США, начала работу в Вашингтоне
фото: X/ Olga Stefanishyna

Ольга Стефанишина в понедельник начала работу во главе посольства Украины в Соединенных Штатах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Стефанишиной в Х

Детали: Стефанишина сообщила, что "начинает миссию в качестве посла в Соединенных Штатах" с минуты молчания в память о павших защитниках Украины.

"Именно благодаря их жертве мы продолжаем дипломатическую деятельность – защищаем суверенитет, укрепляем партнерские отношения и стремимся к справедливому и прочному миру", – добавила она.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский 27 августа подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной послом в США.
  • До этого Стефанишина месяц была специальным представителем главы государства по вопросам развития сотрудничества с США после того, как ушла с поста вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.
  • Предшественница Стефанишиной на этом посту, Оксана Маркарова, возглавляла посольство Украины в США с февраля 2021 года.

