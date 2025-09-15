Росіяни проникли в Ямпіль на Донеччині, у селі йдуть бої

Російські військові під виглядом цивільних проникли у Ямпіль на Донеччині, що є порушенням норм міжнародного права.

Джерело: DeepState

Деталі: На скриншоті видно, що окупанти в цивільному одязі ведуть вогонь з автомата.

За даними проєкту, росіяни ховаються в хатах, підвалах, погребах тощо.

Там додають, що Силам оборони заважають нищити противника цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту.

Дослівно: "Фіксація противника, зокрема, в районі Ямполя була неодноразовою, вони знайшли місце, щоб пробиратися до селища, тож варто очікувати збільшення активності в напрямку населеного пункту, який вони націлені захопити, знаючи його важливість і критичність для всіх позицій, які знаходяться східніше від нього. Наразі в селищі тривають активні бойові дії".

Оновлено о 23:29: Пізніше у 11 армійському корпусі підтвердили, що окупанти вкотре вдалися до грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права й у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагалися інфільтруватися у населений пункт Ямпіль.

Там зазначили, що окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як "живий щит".

Також додають, що "підрозділи 11-го армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких противник був виявлений, заблокований та знешкоджений".

Дослівно: "На даний час н.п. Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил Оборони. Противнику не вдалося досягти жодних тактичних результатів, усі його спроби щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів у населеному пункті були зірвані.

Варто зазначити, що противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови. Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються".

Деталі: За даними УП у силах оборони, в Ямполі йдуть бої.