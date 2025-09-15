Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни проникли в Ямпіль на Донеччині, у селі йдуть бої

Тетяна Олійник, Ольга КириленкоПонеділок, 15 вересня 2025, 23:39
Росіяни проникли в Ямпіль на Донеччині, у селі йдуть бої
фото - DeepState

Російські військові під виглядом цивільних проникли у Ямпіль на Донеччині, що є порушенням норм міжнародного права.

Джерело: DeepState

Деталі: На скриншоті видно, що окупанти в цивільному одязі ведуть вогонь з автомата.

Реклама:

За даними проєкту, росіяни ховаються в хатах, підвалах, погребах тощо.

Там додають, що Силам оборони заважають нищити противника цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту.

Дослівно: "Фіксація противника, зокрема, в районі Ямполя була неодноразовою, вони знайшли місце, щоб пробиратися до селища, тож варто очікувати збільшення активності в напрямку населеного пункту, який вони націлені захопити, знаючи його важливість і критичність для всіх позицій, які знаходяться східніше від нього. Наразі в селищі тривають активні бойові дії".

614РЕКЛАМА:

Оновлено о 23:29: Пізніше у 11 армійському корпусі підтвердили, що окупанти вкотре вдалися до грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права й у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагалися інфільтруватися у населений пункт Ямпіль.

Там зазначили, що окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як "живий щит".

Також додають, що "підрозділи 11-го армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких противник був виявлений, заблокований та знешкоджений".

Дослівно: "На даний час н.п. Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил Оборони. Противнику не вдалося досягти жодних тактичних результатів, усі його спроби щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів у населеному пункті були зірвані.
Варто зазначити, що противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови. Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються".

Деталі: За даними УП у силах оборони, в Ямполі йдуть бої.

Донецька областьросійсько-українська війнабойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
відеоПоліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
Лукашенко визнав, що політв'язня Статкевича "забрали назад" після відмови виїхати з Білорусі
НБУ в жовтні почне вилучати 10 копійок з обігу
Парламент Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям – що він передбачає
ВАКС ухвалив конфіскувати 1,6 млн грн "подарунка матері" у прокурорки ОГП
Усі новини...
Сікорський вважає, що НАТО й ЄС могли б створити безпольотну зону над Україною
Кількість поранених у Краматорську зросла до 19
РФ 41 раз атакувала на Покровському напрямку – Генштаб
Останні новини
05:21
Через атаку дронів РФ на Київщині палають складські приміщення
04:53
Трамп заявив, що рух "Антифа" є терористичною організацією
03:27
У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яне ДТП співробітника
02:44
Зеленський доручив Єрмаку та його заступникам готувати щорічне звернення до Ради
01:53
У небі Нью-Йорка пасажирський літак приблизився до борта з Трампом: це налякало авіадиспетчера
00:42
Відновлення живлення після атаки РФ на залізницю досі триває: рейси курсують із затримками
23:57
Король Чарльз на зустрічі з Трампом заявив про підтримку України
23:40
оновлено Російські війська атакували АЗС у Полтавському районі, 4 людини постраждали
23:27
В ОП поділились очікуваннями від 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
23:19
Після 15-річної паузи. Рецензія на київську виставу "Дім" Андрія Жолдака
Усі новини...
Реклама:
Реклама: