Россияне проникли в Ямполь в Донецкой области, в селе идут бои

Российские военные под видом гражданских проникли в Ямполь в Донецкой области, что является нарушением норм международного права.

Источник: DeepState

Детали: На скриншоте видно, что оккупанты в гражданской одежде ведут огонь из автомата.

По данным проекта, россияне прячутся в домах, подвалах, погребах и т. д.

Там добавляют, что Силам обороны мешают уничтожать противника гражданские, которые не эвакуировались из населенного пункта.

Дословно: "Фиксация противника, в частности, в районе Ямполя была неоднократной, они нашли место, чтобы пробираться к поселку, поэтому стоит ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который они нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех позиций, которые находятся восточнее него. Сейчас в поселке продолжаются активные боевые действия".

Обновлено в 23:29: Позже в 11 армейском корпусе подтвердили, что оккупанты в очередной раз грубо нарушили нормы международного гуманитарного права и в гражданской одежде, маскируясь под мирных жителей, пытались проникнуть в населенный пункт Ямполь.

Там отметили, что отдельные группы противника скрывались в частных домах, подвалах и других сооружениях, используя местных жителей как "живой щит".

Также добавляют, что "подразделения 11-го армейского корпуса провели комплекс антитеррористических мероприятий, в результате которых противник был обнаружен, заблокирован и обезврежен".

Дословно: "В настоящее время н.п. Ямполь и прилегающие территории находятся под полным контролем Сил обороны. Противнику не удалось достичь никаких тактических результатов, все его попытки по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий в населенном пункте были сорваны.

Стоит отметить, что противник пытается находить пути проникновения небольшими группами, используя природные условия и наличие гражданской застройки. Мониторинг ситуации продолжается, а меры по противодействию таким действиям усиливаются".

Детали: По данным УП в силах обороны, в Ямполе идут бои.