Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне проникли в Ямполь в Донецкой области, в селе идут бои

Татьяна Олейник, Ольга КириленкоПонедельник, 15 сентября 2025, 23:39
Россияне проникли в Ямполь в Донецкой области, в селе идут бои
фото - DeepState

Российские военные под видом гражданских проникли в Ямполь в Донецкой области, что является нарушением норм международного права.

Источник: DeepState

Детали: На скриншоте видно, что оккупанты в гражданской одежде ведут огонь из автомата.

Реклама:

По данным проекта, россияне прячутся в домах, подвалах, погребах и т. д.

Там добавляют, что Силам обороны мешают уничтожать противника гражданские, которые не эвакуировались из населенного пункта.

Дословно: "Фиксация противника, в частности, в районе Ямполя была неоднократной, они нашли место, чтобы пробираться к поселку, поэтому стоит ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который они нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех позиций, которые находятся восточнее него. Сейчас в поселке продолжаются активные боевые действия".

РЕКЛАМА:

Обновлено в 23:29: Позже в 11 армейском корпусе подтвердили, что оккупанты в очередной раз грубо нарушили нормы международного гуманитарного права и в гражданской одежде, маскируясь под мирных жителей, пытались проникнуть в населенный пункт Ямполь.

Там отметили, что отдельные группы противника скрывались в частных домах, подвалах и других сооружениях, используя местных жителей как "живой щит".

Также добавляют, что "подразделения 11-го армейского корпуса провели комплекс антитеррористических мероприятий, в результате которых противник был обнаружен, заблокирован и обезврежен".

Дословно: "В настоящее время н.п. Ямполь и прилегающие территории находятся под полным контролем Сил обороны. Противнику не удалось достичь никаких тактических результатов, все его попытки по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий в населенном пункте были сорваны.

Стоит отметить, что противник пытается находить пути проникновения небольшими группами, используя природные условия и наличие гражданской застройки. Мониторинг ситуации продолжается, а меры по противодействию таким действиям усиливаются".

Детали: По данным УП в силах обороны, в Ямполе идут бои.

Донецкая областьроссийско-украинская войнабоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
Сикорский считает, что НАТО и ЕС могли бы создать бесполетную зону над Украиной
Число раненых в Краматорске возросло до 19
РФ 41 раз атаковала на Покровском направлении – Генштаб
Последние новости
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
23:33
В Турции оштрафовали Netflix за "нарушение семейных ценностей"
23:07
Генштаб: На фронте произошло 172 боевых столкновения с начала суток
Все новости...
Реклама:
Реклама: