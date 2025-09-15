Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туск заявив, що над урядовими будівлями у Варшаві літав дрон

Тетяна ОлійникПонеділок, 15 вересня 2025, 21:48
Туск заявив, що над урядовими будівлями у Варшаві літав дрон
Туск. Фото - getty images

У Польщі знешкодили безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це ввечері в понеділок заявив на Х премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск

Деталі: За словами Туска, Служба охорони держави Польщі в понеділок знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями на вулиці Парковій та палацом Бельведер – однією з резиденцій президента Польщі.

Реклама:

"Затримано двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини інциденту", – додав польський премʼєр, не уточнивши подробиць.

Про інцидент стало відомо після того, як минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських безпілотників, що залетіли з України та Білорусі.

У відповідь генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий".

614РЕКЛАМА:

Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.

Польщабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
відеоПоліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
Лукашенко визнав, що політв'язня Статкевича "забрали назад" після відмови виїхати з Білорусі
НБУ в жовтні почне вилучати 10 копійок з обігу
Парламент Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям – що він передбачає
ВАКС ухвалив конфіскувати 1,6 млн грн "подарунка матері" у прокурорки ОГП
Усі новини...
Польща
У Польщі розповіли подробиці про дрон, який збили над центром Варшави
Навроцький: Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет України
Останні новини
05:21
Через атаку дронів РФ на Київщині палають складські приміщення
04:53
Трамп заявив, що рух "Антифа" є терористичною організацією
03:27
У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яне ДТП співробітника
02:44
Зеленський доручив Єрмаку та його заступникам готувати щорічне звернення до Ради
01:53
У небі Нью-Йорка пасажирський літак приблизився до борта з Трампом: це налякало авіадиспетчера
00:42
Відновлення живлення після атаки РФ на залізницю досі триває: рейси курсують із затримками
23:57
Король Чарльз на зустрічі з Трампом заявив про підтримку України
23:40
оновлено Російські війська атакували АЗС у Полтавському районі, 4 людини постраждали
23:27
В ОП поділились очікуваннями від 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
23:19
Після 15-річної паузи. Рецензія на київську виставу "Дім" Андрія Жолдака
Усі новини...
Реклама:
Реклама: