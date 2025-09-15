Все разделы
Туск заявил, что над правительственными зданиями в Варшаве летал дрон

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 сентября 2025, 21:48
Туск заявил, что над правительственными зданиями в Варшаве летал дрон
Туск. Фото - getty images

В Польше обезвредили беспилотник, который летал над правительственными зданиями и президентской резиденцией.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом вечером в понедельник заявил на Х премьер-министр Польши Дональд Туск

Детали: По словам Туска, Служба охраны государства Польши в понедельник обезвредила дрон, который летал над правительственными зданиями на улице Парковой и дворцом Бельведер – одной из резиденций президента Польши.

"Задержаны два гражданина Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента", – добавил польский премьер, не уточнив подробностей.

Об инциденте стало известно после того, как на прошлой неделе польское воздушное пространство нарушили почти два десятка российских беспилотников, залетевших из Украины и Беларуси.

В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж".

Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.

Польшабеспилотники
