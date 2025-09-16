Усі розділи
Російська атака на Запоріжжя: загинули дві людини, кількість поранених зросла до 20

Ольга Глущенко Вівторок, 16 вересня 2025, 16:10
Російська атака на Запоріжжя: загинули дві людини, кількість поранених зросла до 20
фото: ЗОВА

У ніч проти 16 вересня росіяни атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинули дві людини, ще 20 осіб отримали поранення, серед них четверо дітей.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, прем'єр-міністр Юлія Свириденко

Деталі: О 00:38 Федоров повідомив про вибухи в області.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про "швидкісні цілі" на Запоріжжя.

Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що 5 людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

За його словами, внаслідок влучання у приватну забудову, попередньо, постраждали п'ятеро людей.

Також Федоров опублікував відео пожежі, яка виникла внаслідок атаки росіян.

За його словами, щонайменше десять ударів нанесли росіяни по Запоріжжю.

Внаслідок атаки зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення. Виникли пожежі.

Згодом Федоров повідомив, що внаслідок атаки росіян у Запоріжжі загинула людина. Кількість постраждалих, серед яких дитина, зросла до 7.

Пізніше стало відомо про 9 потерпілих, у числі яких  –  4-річна дівчинка.

Оновлено: Вдень 16 вересня прем'єр-міністр Юлія Свириденко написала в Telegram, що загалом під час атаки на Запоріжжя загинули 2 людей, ще 18 поранених, серед них двоє дітей.

Пізніше Федоров повідомив, що люди продовжують звертатись до медиків за допомогою, і кількість поранених через нічну атаку на Запоріжжя уже збільшилася до 20 осіб. Серед постраждалих четверо дітей.

Запорізька областьвибухросійсько-українська війна
