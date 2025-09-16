Все разделы
Российская атака на Запорожье: погибли два человека, число раненых возросло до 20

Ольга ГлущенкоВторник, 16 сентября 2025, 16:10
фото: ЗОВА

В ночь на 16 сентября россияне атаковали Запорожье, в результате чего погибли два человека, еще 20 человек получили ранения, среди них четверо детей.

Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, премьер-министр Юлия Свириденко

Детали: В 00:38 Федоров сообщил о взрывах в области.

Перед этим Воздушные силы сообщали о "скоростных целях" на Запорожье.

Обновлено: Позже Федоров сообщил, что 5 человек ранены в результате вражеской атаки на Запорожье.

По его словам, в результате попадания в частную застройку, предварительно, пострадали пять человек.

Также Федоров опубликовал видео пожара, который возник в результате атаки россиян.

По его словам, россияне нанесли по меньшей мере десять ударов по Запорожью.

В результате атаки разрушены частные дома и нежилые помещения. Возникли пожары.

Впоследствии Федоров сообщил, что в результате атаки россиян в Запорожье погиб человек. Число пострадавших, среди которых ребенок, возросло до 7.

Позже стало известно о 9 пострадавших, среди которых – 4-летняя девочка.

Обновлено: Днем 16 сентября премьер-министр Юлия Свириденко написала в Telegram, что в общей сложности во время атаки на Запорожье погибли 2 человека, еще 18 ранены, среди них двое детей.

Позже Федоров сообщил, что люди продолжают обращаться к медикам за помощью, и количество раненых в результате ночной атаки на Запорожье уже увеличилось до 20 человек. Среди пострадавших четверо детей.

Запорожская областьвзрывроссийско-украинская война
