Ольга Глущенко Вівторок, 16 вересня 2025, 05:58
CNN: В адміністрації Трампа кажуть, що досягли угоди з Китаєм щодо TikTok
Адміністрація президента США Дональда Трампа і Китай досягли угоди про збереження роботи TikTok у Штатах.

Деталі: Видання зазначає, що про це оголосили представники адміністрації (президента США – ред.), завершивши багаторічні зусилля, які розпочалися під час першого президентського терміну Трампа.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що досягнуто рамкової угоди, і Трамп у п'ятницю проведе переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб остаточно узгодити угоду.

Ця угода і розмова є передумовою зустрічі Трампа і Сі, яку обидві сторони прагнули провести протягом декількох місяців, заявили американські чиновники в понеділок після оголошення рамкового плану.

Пряма мова Бессента: "Президент Трамп відіграв у цьому важливу роль, ми розмовляли з ним вчора ввечері, отримали від нього конкретні вказівки, якими поділилися з нашими китайськими колегами.

Без його лідерства і впливу, який він надає, ми не змогли б укласти цю угоду сьогодні".

Деталі: Цього тижня китайські та американські дипломати зустрілися в Іспанії, щоб обговорити питання торгівлі та інші питання. Бессент, який очолює останній раунд торгових переговорів з Китаєм від імені Сполучених Штатів, заявив, що TikTok є однією з тем, які, ймовірно, будуть обговорюватися.

"Ми дуже зосередилися на TikTok і прагнули укласти угоду, яка була б справедливою для Китаю і повністю враховувала б інтереси національної безпеки США, і саме таку угоду ми і уклали, — заявив торговий представник США Джеймісон Грір. – І, звичайно, ми хочемо забезпечити китайцям справедливі умови для інвестицій у США, але національна безпека США завжди на першому місці".

Деталі: Лі Ченган, головний торговий переговірник Китаю і заступник міністра торгівлі, заявив, що обидві сторони провели "відверті і глибокі обміни" та досягли "базової рамкової згоди" про збереження роботи TikTok у США.

За словами Лі, досягнута домовленість передбачає "вирішення питань, пов'язаних з TikTok, шляхом співпраці, зменшення інвестиційних бар'єрів та сприяння відповідній економічній і торговельній співпраці".

Також він додав, що Китай не буде домагатися угоди за рахунок своїх принципів або корпоративних інтересів.

За даними китайських ЗМІ, заступник директора Адміністрації кіберпростору Китаю Ван Цзинтао заявив, що угода може включати такі методи як довірене управління даними американських користувачів TikTok та ліцензування алгоритмів і прав інтелектуальної власності.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Дональда Трампа 17 вересня, як очікується, вчетверте продовжить кінцевий термін, встановлений для китайської компанії ByteDance, щодо продажу або відокремлення американського бізнесу популярного додатку TikTok. 

