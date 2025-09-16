CNN: В администрации Трампа заявляют, что достигли соглашения с Китаем по TikTok

Администрация президента США Дональда Трампа и Китай достигли соглашения о сохранении работы TikTok в Штатах.

Источник: CNN

Детали: Издание отмечает, что об этом объявили представители администрации (президента США – ред.), завершив многолетние усилия, которые начались во время первого президентского срока Трампа.

Реклама:

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что достигнуто рамочное соглашение, и Трамп в пятницу проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы окончательно согласовать сделку.

Это соглашение и разговор являются предпосылкой встречи Трампа и Си, которую обе стороны стремились провести в течение нескольких месяцев, заявили американские чиновники в понедельник после объявления рамочного плана.

Прямая речь Бессента: "Президент Трамп сыграл в этом важную роль, мы разговаривали с ним вчера вечером, получили от него конкретные указания, которыми поделились с нашими китайскими коллегами.

РЕКЛАМА:

Без его лидерства и влияния, которое он оказывает, мы не смогли бы заключить это соглашение сегодня".

Детали: На этой неделе китайские и американские дипломаты встретились в Испании, чтобы обсудить вопросы торговли и другие вопросы. Бессент, который возглавляет последний раунд торговых переговоров с Китаем от имени Соединенных Штатов, заявил, что TikTok является одной из тем, которые, вероятно, будут обсуждаться.

"Мы очень сосредоточились на TikTok и стремились заключить соглашение, которое было бы справедливым для Китая и полностью учитывало бы интересы национальной безопасности США, и именно такое соглашение мы и заключили, — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. — И, конечно, мы хотим обеспечить китайцам справедливые условия для инвестиций в США, но национальная безопасность США всегда на первом месте".

Детали: Ли Ченган, главный торговый переговорщик Китая и заместитель министра торговли, заявил, что обе стороны провели "откровенные и глубокие обмены" и достигли "базового рамочного соглашения" о сохранении работы TikTok в США.

По словам Ли, достигнутая договоренность предусматривает "решение вопросов, связанных с TikTok, путем сотрудничества, уменьшения инвестиционных барьеров и содействия соответствующему экономическому и торговому сотрудничеству".

Также он добавил, что Китай не будет добиваться соглашения за счет своих принципов или корпоративных интересов.

По данным китайских СМИ, заместитель директора Администрации киберпространства Китая Ван Цзинтао заявил, что соглашение может включать такие методы, как доверительное управление данными американских пользователей TikTok и лицензирование алгоритмов и прав интеллектуальной собственности.

Напомним: Сообщалось, что администрация президента Дональда Трампа 17 сентября, как ожидается, в четвертый раз продлит конечный срок, установленный для китайской компании ByteDance, по продаже или отделению американского бизнеса популярного приложения TikTok.