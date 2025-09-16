Пожежі, загиблий і понад 10 потерпілих – рятувальники показали наслідки атаки РФ на Запоріжжя

У ДСНС показали наслідки нічної атаки на Запоріжжя, внаслідок якої виникли масштабні пожежі, загинула людина, 13 постраждалих, серед них 2 дитини.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, що у ніч проти 16 вересня ворог атакував Запоріжжя. Загинула одна людина, ще 13 отримали поранення, серед них двоє дітей.

Наслідки атаки нічної атаки РФ на Запоріжжя 16 вересня.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Крім того, виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Дослівно ДСНС: "До ліквідації наслідків залучалися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки. На місці працювали всі екстрені служби. Кількість постраждалих уточнюється".