Пожежі, загиблий і понад 10 потерпілих – рятувальники показали наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Ольга Глущенко Вівторок, 16 вересня 2025, 06:52
Пожежі, загиблий і понад 10 потерпілих – рятувальники показали наслідки атаки РФ на Запоріжжя
фото: ДСНС

У ДСНС показали наслідки нічної атаки на Запоріжжя, внаслідок якої виникли масштабні пожежі, загинула людина, 13 постраждалих, серед них 2 дитини.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, що у ніч проти 16 вересня ворог атакував Запоріжжя. Загинула одна людина, ще 13 отримали поранення, серед них двоє дітей.

фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Крім того, виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Дослівно ДСНС: "До ліквідації наслідків залучалися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки. На місці працювали всі екстрені служби. Кількість постраждалих уточнюється".

