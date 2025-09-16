Все разделы
Пожары, погибший и более 10 пострадавших – спасатели показали последствия атаки РФ на Запорожье

Ольга ГлущенкоВторник, 16 сентября 2025, 06:52
Пожары, погибший и более 10 пострадавших – спасатели показали последствия атаки РФ на Запорожье
фото: ГСЧС

В ГСЧС показали последствия ночной атаки на Запорожье, в результате которой возникли масштабные пожары, погиб человек, 13 пострадавших, среди них 2 ребенка.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели отмечают, что в ночь на 16 сентября враг атаковал Запорожье. Погиб один человек, еще 13 получили ранения, среди них двое детей.

фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Кроме того, возникли масштабные пожары: огонь охватил три жилых дома площадью 350 кв. м, два грузовика на стоянке и станцию технического обслуживания на площади 600 кв. м.

 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "К ликвидации последствий привлекались 78 спасателей и 17 единиц техники. На месте работали все экстренные службы. Количество пострадавших уточняется".

