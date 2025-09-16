Пожары, погибший и более 10 пострадавших – спасатели показали последствия атаки РФ на Запорожье
Вторник, 16 сентября 2025, 06:52
В ГСЧС показали последствия ночной атаки на Запорожье, в результате которой возникли масштабные пожары, погиб человек, 13 пострадавших, среди них 2 ребенка.
Источник: ГСЧС
Детали: Спасатели отмечают, что в ночь на 16 сентября враг атаковал Запорожье. Погиб один человек, еще 13 получили ранения, среди них двое детей.
Кроме того, возникли масштабные пожары: огонь охватил три жилых дома площадью 350 кв. м, два грузовика на стоянке и станцию технического обслуживания на площади 600 кв. м.
Дословно ГСЧС: "К ликвидации последствий привлекались 78 спасателей и 17 единиц техники. На месте работали все экстренные службы. Количество пострадавших уточняется".