Пожары, погибший и более 10 пострадавших – спасатели показали последствия атаки РФ на Запорожье

В ГСЧС показали последствия ночной атаки на Запорожье, в результате которой возникли масштабные пожары, погиб человек, 13 пострадавших, среди них 2 ребенка.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели отмечают, что в ночь на 16 сентября враг атаковал Запорожье. Погиб один человек, еще 13 получили ранения, среди них двое детей.

Наслідки атаки нічної атаки РФ на Запоріжжя 16 вересня.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/6IwRQWYFgg — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 16, 2025

Кроме того, возникли масштабные пожары: огонь охватил три жилых дома площадью 350 кв. м, два грузовика на стоянке и станцию технического обслуживания на площади 600 кв. м.

Дословно ГСЧС: "К ликвидации последствий привлекались 78 спасателей и 17 единиц техники. На месте работали все экстренные службы. Количество пострадавших уточняется".