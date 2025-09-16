На Київщині через атаку РФ горіла стоянка ТЦ, вдруге окупанти вдарили по рятувальниках
Вівторок, 16 вересня 2025, 07:12
Російські окупанти двічі атакували автомобільну стоянку у Київській області, вдруге ударили, коли рятувальники там гасили пожежу.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру. Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту".
Деталі: Внаслідок другої атаки пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі.
"Пожежу ліквідовано. На ліквідації працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки", – підсумували в ДСНС.