На Київщині через атаку РФ горіла стоянка ТЦ, вдруге окупанти вдарили по рятувальниках

Російські окупанти двічі атакували автомобільну стоянку у Київській області, вдруге ударили, коли рятувальники там гасили пожежу.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру. Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту".

фото ДСНС

Деталі: Внаслідок другої атаки пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі.

Фото ДСНС

"Пожежу ліквідовано. На ліквідації працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки", – підсумували в ДСНС.