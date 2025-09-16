В Киевской области из-за атаки РФ горела стоянка ТЦ, во второй раз оккупанты ударили по спасателям

Российские оккупанты дважды атаковали автомобильную стоянку в Киевской области, во второй раз ударили, когда спасатели тушили там пожар.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Ночью 16 сентября в результате вражеской атаки БпЛА возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра. Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту".

ФОТО ГСЧС

Детали: В результате второй атаки повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.

ФОТО ГСЧС

"Пожар ликвидирован. На ликвидации работали 13 спасателей и 3 единицы техники", – подытожили в ГСЧС.