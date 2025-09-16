Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронті відбулось 208 бойових зіткнення

Анастасія ПроцВівторок, 16 вересня 2025, 08:13
Генштаб: На фронті відбулось 208 бойових зіткнення
Ілюстративне фото: Getty Images

За минулу добу 15 вересня на фронті відбулось 208 бойових зіткнення, з них 54 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 8:00

Деталі: Загалом за вчора зафіксовано 208 бойових зіткнень.

Реклама:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 5 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 14 керованих бомб, здійснив 155 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 20 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки.

614РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Миколаївки, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку  Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Шевченко, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника поблизу населених пунктів Ялта, Шевченко, Комишуваха, Вороне, Тернове, Новоіванівка та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав, в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

Генштабросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Путін звільнив Козака, який закликав до перемовин з Україною, бо бажає далі воювати – ISW
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
відеоПоліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
Лукашенко визнав, що політв'язня Статкевича "забрали назад" після відмови виїхати з Білорусі
НБУ в жовтні почне вилучати 10 копійок з обігу
Парламент Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям – що він передбачає
Усі новини...
Генштаб
РФ 41 раз атакувала на Покровському напрямку – Генштаб
На фронті 187 зіткнень з ворогом, з них 58 на Покровському напрямку – Генштаб
На фронті вже відбулося 173 бої, найгарячіше на трьох напрямках – Генштаб
Останні новини
09:27
ППО знешкодила 48 ворожих БпЛА, 26 дронів – влучили
09:25
фото Польський міністр оборони прибув до Києва
09:07
відеоДе ховається заступник Єрмака Ростислав Шурма? Розслідування Михайла Ткача
09:06
Дрони атакували російський Волгоград, де працює підприємство "Лукойла"
09:04
Meta представила смартокуляри Ray-Ban Display з екраном і браслетом керування
09:02
Данія проводить великі військові навчання в Гренландії без участі США
08:42
Словаччина та Угорщина не зменшать імпорт енергоносіїв з РФ, якщо не буде альтернатив
08:22
Генштаб: У середу на фронті було 184 бої, найгарячіше – під Покровськом
08:19
Вперше сенатор США назвав дії Ізраїлю в секторі Гази геноцидом
07:56
У Польщі затримали підозрюваного, який міг зрізати хрест з української церкви
Усі новини...
Реклама:
Реклама: