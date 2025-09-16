Все разделы
Генштаб: На фронте произошло 208 боевых столкновений

Анастасия ПроцВторник, 16 сентября 2025, 08:13
Генштаб: На фронте произошло 208 боевых столкновений
Иллюстративное фото: Getty Images

За прошедшие сутки 15 сентября на фронте произошло 208 боевых столкновений, из них 54 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00

Детали: Всего за вчера зафиксировано 208 боевых столкновений.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Враг нанес один ракетный и 5 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 14 управляемых бомб, осуществил 155 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 20 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Одрадного и Красного Первого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Киндрашовка, Загризово и в направлении Купянска, Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилового, Шандриголового, Колодезов, Торского.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отразили 17 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районе Орехово-Василевки и в направлении Николаевки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг осуществил 16 атак в районах Щербиновки, Катериновки и в направлении Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономичное, Шевченко, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Золотого Колодца, Вольного, Червоного Лимана, Мирнограда, Родинского, Променя, Зверового, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Филии.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 34 атаки противника вблизи населенных пунктов Ялта, Шевченко, Комышуваха, Вороне, Терновое, Новоивановка и в направлении Филии, Ивановки, Искры, Снежного, Ольговского, Полтавки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник дважды наступал, в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.

