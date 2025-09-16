Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія РФ обстріляла чотири області: 3 загиблих, 20 поранених

Анастасія ПроцВівторок, 16 вересня 2025, 08:40
Армія РФ обстріляла чотири області: 3 загиблих, 20 поранених
ФОТО: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОВА

15 вересня російська армія атакувала Дніпропетровську, Херсонську, Харківську та Сумську області дронами, авіацією та артилерією. Загинули троє людей, ще два десятки мирних жителів дістали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Сумська ОВА

Деталі: На Херсонщині під ворожим вогнем опинилися десятки населених пунктів, зокрема Станіслав, Берислав, Томина Балка, Білозерка, Антонівка та місто Херсон. Росіяни били по житлових кварталах, об’єктах критичної й соціальної інфраструктури.

Реклама:

У результаті атаки пошкоджено дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, господарські споруди та автомобілі. Загинули 38-річний власник квартири та його 46-річний знайомий, ще шестеро людей отримали поранення. 

 
фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині росіяни атакували Нікопольський і Синельниківський райони. Вогонь накривав Нікополь, Покровську й Марганецьку громади, а також Покровську, Маломихайлівську та Межівську громади.

 
фото: Дніпропетровська ОВА

Окупанти застосовували артилерію, FPV-дрони та ударні безпілотники. Поранення дістав 41-річний чоловік, пошкоджено інфраструктуру, три приватні будинки й господарські споруди, два будинки та гараж зайнялися. Сили ППО збили два російські дрони.

614РЕКЛАМА:

Доповнено: Також протягом доби російська армія обстріляла 12 населених пунктів Харківської області, застосувавши керовані авіабомби, "Герань-2", FPV-дрони та артилерію. У Куп’янську загинув 62-річний чоловік. Ще п’ятеро людей отримали поранення в Куп’янську, Боровій і Березівці.

На Сумщині за добу зафіксували 97 обстрілів по 51 населеному пункту в 17 громадах області. Постраждали щонайменше семеро цивільних. У Тростянецькій громаді поранено п’ятьох людей, серед них 16-річний хлопець і 12-річна дитина. У Юнаківській громаді FPV-дрон влучив у авто - поранені 69-річний чоловік і 75-річна жінка.

У Сумській громаді уламки збитого дрона травмували 29-річну жінку. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури. Із прикордонних громад евакуювали 59 людей.

Дніпропетровська областьХерсонська областьХарківська областьСумська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
Шмигаль: Україна скоро збільшить запуск дронів-перехоплювачів до 1000 на добу
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
фотоУ Латвії знайшли уламок російського дрона
фотоПосадовця Міноборони затримали за підозрою в організації виїзду військовозобов’язаного за кордон
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни поцілили по транспортному підприємству на Дніпропетровщині та поранили жінку
Росіяни поранили 5 людей на Нікопольщині, серед них дитина
Українські військові звільнили Філію на Дніпропетровщині – ОСУВ "Дніпро"
Останні новини
05:40
В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT
04:51
Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" в Європі для захисту від Росії
03:42
фотоКім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
03:22
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
01:56
Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
01:25
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
01:01
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
00:26
Путін офіційно звільнив Козака
23:54
Е-бали тепер даватимуть за операції на наземних роботах
23:50
тенісДе Світоліна – там історія: статистичні підсумки знакової перемоги збірної України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: