Армія РФ обстріляла чотири області: 3 загиблих, 20 поранених

15 вересня російська армія атакувала Дніпропетровську, Херсонську, Харківську та Сумську області дронами, авіацією та артилерією. Загинули троє людей, ще два десятки мирних жителів дістали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Сумська ОВА

Деталі: На Херсонщині під ворожим вогнем опинилися десятки населених пунктів, зокрема Станіслав, Берислав, Томина Балка, Білозерка, Антонівка та місто Херсон. Росіяни били по житлових кварталах, об’єктах критичної й соціальної інфраструктури.

У результаті атаки пошкоджено дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, господарські споруди та автомобілі. Загинули 38-річний власник квартири та його 46-річний знайомий, ще шестеро людей отримали поранення.

фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині росіяни атакували Нікопольський і Синельниківський райони. Вогонь накривав Нікополь, Покровську й Марганецьку громади, а також Покровську, Маломихайлівську та Межівську громади.

фото: Дніпропетровська ОВА

Окупанти застосовували артилерію, FPV-дрони та ударні безпілотники. Поранення дістав 41-річний чоловік, пошкоджено інфраструктуру, три приватні будинки й господарські споруди, два будинки та гараж зайнялися. Сили ППО збили два російські дрони.

Доповнено: Також протягом доби російська армія обстріляла 12 населених пунктів Харківської області, застосувавши керовані авіабомби, "Герань-2", FPV-дрони та артилерію. У Куп’янську загинув 62-річний чоловік. Ще п’ятеро людей отримали поранення в Куп’янську, Боровій і Березівці.

На Сумщині за добу зафіксували 97 обстрілів по 51 населеному пункту в 17 громадах області. Постраждали щонайменше семеро цивільних. У Тростянецькій громаді поранено п’ятьох людей, серед них 16-річний хлопець і 12-річна дитина. У Юнаківській громаді FPV-дрон влучив у авто - поранені 69-річний чоловік і 75-річна жінка.

У Сумській громаді уламки збитого дрона травмували 29-річну жінку. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури. Із прикордонних громад евакуювали 59 людей.