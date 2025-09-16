Все разделы
Армия РФ обстреляла четыре области: 3 погибших, 20 раненых

Анастасия ПроцВторник, 16 сентября 2025, 08:40
Армия РФ обстреляла четыре области: 3 погибших, 20 раненых
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

15 сентября российская армия атаковала Днепропетровскую, Херсонскую, Харьковскую и Сумскую области дронами, авиацией и артиллерией. Погибли три человека, еще два десятка мирных жителей получили ранения.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Сумская ОВА

Детали: В Херсонской области под вражеским огнем оказались десятки населенных пунктов, в частности Станислав, Берислав, Томина Балка, Белозерка, Антоновка и город Херсон. Россияне били по жилым кварталам, объектам критической и социальной инфраструктуры.

В результате атаки повреждены две многоэтажки, 17 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили. Погибли 38-летний владелец квартиры и его 46-летний знакомый, еще шесть человек получили ранения.

 

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

В Днепропетровской области россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы. Огонь накрыл Никополь, Покровскую и Марганецкую общины, а также Покровскую, Маломихайловскую и Межевскую общины.

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, FPV-дроны и ударные беспилотники. Поранен 41-летний мужчина, повреждена инфраструктура, три частных дома и хозяйственные постройки, два дома и гараж загорелись. Силы ПВО сбили два российских дрона.

Дополнено: Также в течение суток российская армия обстреляла 12 населенных пунктов Харьковской области, применив управляемые авиабомбы, "Герань-2", FPV-дроны и артиллерию. В Купянске погиб 62-летний мужчина. Еще пять человек получили ранения в Купянске, Боровой и Березовке.

В Сумской области за сутки зафиксировали 97 обстрелов по 51 населенному пункту в 17 общинах области. Пострадали по меньшей мере семеро гражданских. В Тростянецкой общине ранены пять человек, среди них 16-летний парень и 12-летний ребенок. В Юнаковской общине FPV-дрон попал в автомобиль - ранены 69-летний мужчина и 75-летняя женщина.

В Сумской общине обломки сбитого дрона травмировали 29-летнюю женщину. В результате атак повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Из приграничных общин эвакуировали 59 человек.

