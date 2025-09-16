Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рубіо заявив, що Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловВівторок, 16 вересня 2025, 09:47
Рубіо заявив, що Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку
Дональд Трамп, Володимир Зеленський, фото: ОП

Державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування із журналістами 15 вересня заявив, що американський лідер Дональд Трамп може зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським наступного тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео

Деталі: Рубіо попросили прокоментувати ситуацію із російсько-українскою війною, на що той сказав, що "жоден лідер у світі не зробив більше для припинення цієї війни, ніж Трамп".

Реклама:

Коментуючи це питання він, зокрема, й сказав про потенційну зустріч між лідерами наступного тижня. 

"Багаторазові телефонні розмови, багаторазові зустрічі із Зеленським, включно із, ймовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку", – сказав він.

Держсекретар США вкотре повторив, що Трамп "успадкував цю трирічну війну від адміністрації Байдена". 

614РЕКЛАМА:

"Він намагається зробити все можливе, щоб покласти їй край. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Європі над гарантіями безпеки, тому що це буде необхідно для будь-якого переговорного врегулювання. І він буде продовжувати намагатися", – додав він.

Передісторія:

  • Востаннє Зеленський й Трамп бачилися у серпні після того, як 15 президент СШАі Владімір Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска.
  • Після цих зустрічей Путін посилив удари по українських регіонах, зокрема по столиці. Під час одного із масованих авіаударів по Україні дрони РФ порушили повітряний простір Польщі. 
  • Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.

ТрампЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Путін звільнив Козака, який закликав до перемовин з Україною, бо бажає далі воювати – ISW
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
відеоПоліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
Лукашенко визнав, що політв'язня Статкевича "забрали назад" після відмови виїхати з Білорусі
НБУ в жовтні почне вилучати 10 копійок з обігу
Парламент Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям – що він передбачає
Усі новини...
Трамп
Трамп подає позов проти The New York Times, вимагаючи 15 мільярдів доларів
Зеленський: Трамп має достатню силу, щоб Путін його боявся
Зеленський: Путін намагається обдурити Трампа і шукає вихід "з політичної ізоляції"
Останні новини
09:07
відеоДе ховається заступник Єрмака Ростислав Шурма? Розслідування Михайла Ткача
09:06
Дрони атакували російський Волгоград, де працює підприємство "Лукойла"
09:04
Meta представила смартокуляри Ray-Ban Display з екраном і браслетом керування
09:02
Данія проводить великі військові навчання в Гренландії без участі США
08:42
Словаччина та Угорщина не зменшать імпорт енергоносіїв з РФ, якщо не буде альтернатив
08:22
Генштаб: У середу на фронті було 184 бої, найгарячіше – під Покровськом
08:19
Вперше сенатор США назвав дії Ізраїлю в секторі Гази геноцидом
07:56
У Польщі затримали підозрюваного, який міг зрізати хрест з української церкви
07:37
930 солдатів і 33 артсистеми – втрати РФ за добу
07:24
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Полтавщині: затримуються кілька потягів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: