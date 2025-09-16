Рубіо заявив, що Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку

Державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування із журналістами 15 вересня заявив, що американський лідер Дональд Трамп може зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським наступного тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео

Деталі: Рубіо попросили прокоментувати ситуацію із російсько-українскою війною, на що той сказав, що "жоден лідер у світі не зробив більше для припинення цієї війни, ніж Трамп".

Коментуючи це питання він, зокрема, й сказав про потенційну зустріч між лідерами наступного тижня.

"Багаторазові телефонні розмови, багаторазові зустрічі із Зеленським, включно із, ймовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку", – сказав він.

Держсекретар США вкотре повторив, що Трамп "успадкував цю трирічну війну від адміністрації Байдена".

"Він намагається зробити все можливе, щоб покласти їй край. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Європі над гарантіями безпеки, тому що це буде необхідно для будь-якого переговорного врегулювання. І він буде продовжувати намагатися", – додав він.

