Рубіо заявив, що Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку
Державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування із журналістами 15 вересня заявив, що американський лідер Дональд Трамп може зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським наступного тижня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео
Деталі: Рубіо попросили прокоментувати ситуацію із російсько-українскою війною, на що той сказав, що "жоден лідер у світі не зробив більше для припинення цієї війни, ніж Трамп".
Коментуючи це питання він, зокрема, й сказав про потенційну зустріч між лідерами наступного тижня.
"Багаторазові телефонні розмови, багаторазові зустрічі із Зеленським, включно із, ймовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку", – сказав він.
Держсекретар США вкотре повторив, що Трамп "успадкував цю трирічну війну від адміністрації Байдена".
"Він намагається зробити все можливе, щоб покласти їй край. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Європі над гарантіями безпеки, тому що це буде необхідно для будь-якого переговорного врегулювання. І він буде продовжувати намагатися", – додав він.
Передісторія:
- Востаннє Зеленський й Трамп бачилися у серпні після того, як 15 президент СШАі Владімір Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска.
- Після цих зустрічей Путін посилив удари по українських регіонах, зокрема по столиці. Під час одного із масованих авіаударів по Україні дрони РФ порушили повітряний простір Польщі.
- Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.