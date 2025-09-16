Рубио заявил, что Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке

Государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами 15 сентября заявил, что американский лидер Дональд Трамп может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видео

Детали: Рубио попросили прокомментировать ситуацию с российско-украинской войной, на что тот ответил, что "ни один лидер в мире не сделал больше для прекращения этой войны, чем Трамп".

Комментируя этот вопрос, он, в частности, и сказал о потенциальной встрече между лидерами на следующей неделе.

"Многократные телефонные разговоры, многократные встречи с Зеленским, включая, вероятно, на следующей неделе снова в Нью-Йорке", – сказал он.

Госсекретарь США в очередной раз повторил, что Трамп "унаследовал эту трехлетнюю войну от администрации Байдена".

"Он пытается сделать все возможное, чтобы положить ей конец. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в Европе над гарантиями безопасности, потому что это будет необходимо для любого переговорного урегулирования. И он будет продолжать пытаться", – добавил он.

Предыстория: