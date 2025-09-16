Зеленський: Трамп має достатню силу, щоб Путін його боявся
Президент Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа зайняти чітку позицію щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити правителя Росії Володимира Путіна і покласти край війні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Зеленського Sky News
Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що Дональд Трамп може надати нам системи протиповітряної оборони в достатній кількості, і у США їх достатньо. Я впевнений, що США можуть застосувати достатні санкції, щоб завдати шкоди російській економіці, до того ж Дональд Трамп має достатню силу, щоб Путін його боявся".
Деталі: За його словами, єдиний спосіб припинити бойові дії – це спочатку забезпечити чіткі гарантії безпеки, що можливо тільки, якщо Трамп проявить сміливість.
Зеленський також висловив сподівання, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер детально обговорить з Трампом питання забезпечення майбутнього України під час його державного візиту цього тижня.
"Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу... мати документ, який підтримують США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", – сказав Зеленський.
Він нагадав, що ЄС вже ухвалив 18 пакетів санкцій проти РФ, і "все, чого зараз не вистачає, – це сильний пакет санкцій з боку США".
Передісторія:
- Раніше Трамп казав, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.
- Своєю чергою держсекретар Марко Рубіо зазначав, що американська адміністрація розуміє, які саме санкції може ввести проти Росії, однак остаточне рішення ухвалюватиме безпосередньо Трамп.