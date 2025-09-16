Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Трамп має достатню силу, щоб Путін його боявся

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукВівторок, 16 вересня 2025, 09:49
Зеленський: Трамп має достатню силу, щоб Путін його боявся
Президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа зайняти чітку позицію щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити правителя Росії Володимира Путіна і покласти край війні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Зеленського Sky News  

Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що Дональд Трамп може надати нам системи протиповітряної оборони в достатній кількості, і у США їх достатньо. Я впевнений, що США можуть застосувати достатні санкції, щоб завдати шкоди російській економіці, до того ж Дональд Трамп має достатню силу, щоб Путін його боявся".

Реклама:

Деталі: За його словами, єдиний спосіб припинити бойові дії – це спочатку забезпечити чіткі гарантії безпеки, що можливо тільки, якщо Трамп проявить сміливість.

Зеленський також висловив сподівання, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер детально обговорить з Трампом питання забезпечення майбутнього України під час його державного візиту цього тижня.

"Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу... мати документ, який підтримують США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", – сказав Зеленський.

614РЕКЛАМА:

Він нагадав, що ЄС вже ухвалив 18 пакетів санкцій проти РФ, і "все, чого зараз не вистачає, – це сильний пакет санкцій з боку США".

Передісторія:

ЗеленськийТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
Шмигаль: Україна скоро збільшить запуск дронів-перехоплювачів до 1000 на добу
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
фотоУ Латвії знайшли уламок російського дрона
фотоПосадовця Міноборони затримали за підозрою в організації виїзду військовозобов’язаного за кордон
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Усі новини...
Зеленський
Зеленський пояснив, який сигнал посилає Путін вторгненням дронів в країни НАТО
Рубіо заявив, що Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку
Зеленський: Путін намагається обдурити Трампа і шукає вихід "з політичної ізоляції"
Останні новини
05:40
В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT
04:51
Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" в Європі для захисту від Росії
03:42
фотоКім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
03:22
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
01:56
Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
01:25
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
01:01
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
00:26
Путін офіційно звільнив Козака
23:54
Е-бали тепер даватимуть за операції на наземних роботах
23:50
тенісДе Світоліна – там історія: статистичні підсумки знакової перемоги збірної України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: