Зеленский: Трамп обладает достаточной силой, чтобы Путин его боялся

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа занять четкую позицию относительно санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить правителя России Владимира Путина и положить конец войне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Зеленского Sky News

Прямая речь Зеленского: "Я считаю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы противовоздушной обороны в достаточном количестве, и в США их достаточно. Я уверен, что США могут применить достаточные санкции, чтобы нанести ущерб российской экономике, к тому же Дональд Трамп обладает достаточной силой, чтобы Путин его боялся".

Реклама:

Детали: По его словам, единственный способ прекратить боевые действия – это сначала обеспечить четкие гарантии безопасности, что возможно только, если Трамп проявит смелость.

Зеленский также выразил надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер подробно обсудит с Трампом вопрос обеспечения будущего Украины во время его государственного визита на этой неделе.

"Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", – сказал Зеленский.

РЕКЛАМА:

Он напомнил, что ЕС уже принял 18 пакетов санкций против РФ, и "все, чего сейчас не хватает, – это сильный пакет санкций со стороны США".

Предыстория: