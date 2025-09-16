СБУ у Львові три дні проводитиме контррозвідувальні заходи

Служба безпеки України повідомила про контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львова, які триватимуть з 16 до 18 вересня цього року.

Джерело: управління СБУ на Львівщині у Facebook

Деталі: Повідомляється, що до заходів також будуть залучені Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Нацгвардія.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова.

Як повідомили в СБУ, мета заходів - запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення будуть застосовані обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також проводитиметься перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - говориться у повідомленняі.

