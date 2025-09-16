Все разделы
СБУ во Львове три дня будет проводить контрразведывательные мероприятия

Станислав ПогориловВторник, 16 сентября 2025, 10:16
СБУ во Львове три дня будет проводить контрразведывательные мероприятия
иллюстративное фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о контрразведывательных (безопасностных) мероприятиях на территории Львова, которые продлятся с 16 по 18 сентября этого года.

Источник: управление СБУ во Львовской области в Facebook

Детали: Сообщается, что к мероприятиям также будут привлечены Национальная полиция, Патрульная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ, Государственная пограничная служба Украины и Нацгвардия.

Действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова.

Как сообщили в СБУ, цель мероприятий - предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также  нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

Меры безопасности будут проводиться с учетом правового режима военного положения.

Во время их проведения будут применены ограничения прохода и проезда по улицам города, а также будет проводиться проверка документов граждан и досмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

В то же время будет осуществляться досмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и надлежащим образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - говорится в сообщении.

Что предшествовало:

  • Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
  • 4 сентября правоохранители задержали во Львове "на горячем" парня и девушку, которые по заданию российских спецслужб заложили взрывчатку под автомобиль военного в общественном месте.

