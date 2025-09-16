"ГУРкіт" досяг Владивостока: вибухи пролунали у військових РФ, причетних до страт полонених

Головне управління розвідки Міноборони України влаштувало вибухи у місці дислокації у Владивостоці російських військових, які причетні до воєнних злочинів на території України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у воєнній розвідці

Деталі: Бійці ГУР провели спеціальну операцію в районі селища Щитова у Приморському краї РФ, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, який брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках.

Щитова на Гугл-мапі скриншот

Російська 155-а бригада відзначилася особливою жорстокістю по відношенню до місцевого населення та стратами українських полонених.

О 9-ій годин ранку вівторка за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом ще один. Як повідомляють російські пабліки, на місце вибухів прибуло багато техніки, співробітників спецслужб та вертоліт. При в’їзді до селища Щитова було оточено район поблизу адміністративних будівель і автостоянок.

Рух транспорту в районі частково перекрили, правоохоронці перевіряють усі автомобілі. Причиною вибухів називають нібито "інцидент з газовим обладнанням".

В результаті спецоперації ГУР у Владивостоці, за словами джерела, є загиблі та поранені окупанти. За свідченням очевидців на місці події присутні багато карет швидкої допомоги.