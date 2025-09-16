Месть ГУР достигла Владивостока: взрывы прогремели у военных РФ, причастных к казням пленных

Главное управление разведки Минобороны Украины устроило взрывы в месте дислокации во Владивостоке российских военных, причастных к военным преступлениям на территории Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в военной разведке

Детали: Бойцы ГУР провели специальную операцию в районе поселка Щитовая в Приморском крае РФ, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, который участвовал в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях.

Реклама:

Щитовая на Гугл-карте скриншот

Российская 155-я бригада отличилась особой жестокостью по отношению к местному населению и казнями украинских пленных.

В 9 часов утра во вторник по местному времени на парковке воинской части произошел мощный взрыв, а затем еще один. Как сообщают российские паблики, на место взрывов прибыло много техники, сотрудников спецслужб и вертолет. При въезде в поселок Щитова был оцеплен район вблизи административных зданий и автостоянок.

РЕКЛАМА:

Движение транспорта в районе частично перекрыли, правоохранители проверяют все автомобили. Причиной взрывов называют якобы "инцидент с газовым оборудованием".

В результате спецоперации ГУР во Владивостоке, по словам источника, есть погибшие и раненые оккупанты. По свидетельству очевидцев, на месте происшествия присутствует много карет скорой помощи.