Месть ГУР достигла Владивостока: взрывы прогремели у военных РФ, причастных к казням пленных

Валентина РоманенкоВторник, 16 сентября 2025, 11:17
скриншот видео из российских пабликов

Главное управление разведки Минобороны Украины устроило взрывы в месте дислокации во Владивостоке российских военных, причастных к военным преступлениям на территории Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в военной разведке

Детали: Бойцы ГУР провели специальную операцию в районе поселка Щитовая в Приморском крае РФ, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, который участвовал в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях.

Щитовая на Гугл-карте
скриншот

Российская 155-я бригада отличилась особой жестокостью по отношению к местному населению и казнями украинских пленных.

В 9 часов утра во вторник по местному времени на парковке воинской части произошел мощный взрыв, а затем еще один. Как сообщают российские паблики, на место взрывов прибыло много техники, сотрудников спецслужб и вертолет. При въезде в поселок Щитова был оцеплен район вблизи административных зданий и автостоянок.

Движение транспорта в районе частично перекрыли, правоохранители проверяют все автомобили. Причиной взрывов называют якобы "инцидент с газовым оборудованием".

 

В результате спецоперации ГУР во Владивостоке, по словам источника, есть погибшие и раненые оккупанты. По свидетельству очевидцев, на месте происшествия присутствует много карет скорой помощи.

