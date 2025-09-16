76% українців вірять, що можна перемогти Росію, якщо будуть належні санкції і допомога

Три чверті українців вірять у те, що Україна може перемогти Росію у війні, якщо матиме належну підтримку від Заходу, яка включатиме санкції проти агресора і допомогу зброєю і грошима.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 2-14 вересня

Дослівно соціологи: "Абсолютна більшість українців – 76% – вірять у можливість перемоги у війні, якщо Україна буде належним чином підтримана санкційною політикою і отримає достатньо зброї та грошей. Вважають, що навіть за таких умов Україна не здатна перемогти – 15%. Решта 9% не змогли визначитися зі своєю думкою".

Інфографіка КМІС

Деталі: У КМІС зазначили, що схоже питання ставили респондентам у грудні 2023 року і вересні 2024 року, але тоді говорили не про перемогу, а про досягнення успіху.

У вересні 2024 року 81% вважали, що Україна здатна досягнути успіху і 14% вважали, що це неможливо навіть за належної підтримки Заходу.

Соціологи зазначили, що це свідчить про те, що за останній рік не відбулося істотного зниження віри у можливість перемогти за належної підтримки Заходу.

Дослідження проходило з 2 по 14 вересня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 023 респонденти у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1 023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.

Соціологи акцентують, що умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, однак вони вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.