Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

76% українців вірять, що можна перемогти Росію, якщо будуть належні санкції і допомога

Ірина БалачукВівторок, 16 вересня 2025, 11:43
76% українців вірять, що можна перемогти Росію, якщо будуть належні санкції і допомога
Український захисник тримає в руках дрон. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Три чверті українців вірять у те, що Україна може перемогти Росію у війні, якщо матиме належну підтримку від Заходу, яка включатиме санкції проти агресора і допомогу зброєю і грошима.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 2-14 вересня 

Дослівно соціологи: "Абсолютна більшість українців – 76% – вірять у можливість перемоги у війні, якщо Україна буде належним чином підтримана санкційною політикою і отримає достатньо зброї та грошей. Вважають, що навіть за таких умов Україна не здатна перемогти – 15%. Решта 9% не змогли визначитися зі своєю думкою". 

Реклама:
 
Інфографіка КМІС

Деталі: У КМІС зазначили, що схоже питання ставили респондентам у грудні 2023 року і вересні 2024 року, але тоді говорили не про перемогу, а про досягнення успіху.

У вересні 2024 року 81% вважали, що Україна здатна досягнути успіху і 14% вважали, що це неможливо навіть за належної підтримки Заходу.

Соціологи зазначили, що це свідчить про те, що за останній рік не відбулося істотного зниження віри у можливість перемогти за належної підтримки Заходу.

614РЕКЛАМА:

Дослідження проходило з 2 по 14 вересня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 023 респонденти у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1 023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.  

Соціологи акцентують, що умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, однак вони вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Українасоціологіяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Путін звільнив Козака, який закликав до перемовин з Україною, бо бажає далі воювати – ISW
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
відеоПоліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
Лукашенко визнав, що політв'язня Статкевича "забрали назад" після відмови виїхати з Білорусі
НБУ в жовтні почне вилучати 10 копійок з обігу
Парламент Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям – що він передбачає
Усі новини...
Україна
Дрон над резиденцією президента Польщі: у Варшаві затримали українця та білоруску
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет України
Україна на суді історії. Дон Кіхоти і Санчо Панси в формулі нашої ідентичності
Останні новини
09:07
відеоДе ховається заступник Єрмака Ростислав Шурма? Розслідування Михайла Ткача
09:06
Дрони атакували російський Волгоград, де працює підприємство "Лукойла"
09:04
Meta представила смартокуляри Ray-Ban Display з екраном і браслетом керування
09:02
Данія проводить великі військові навчання в Гренландії без участі США
08:42
Словаччина та Угорщина не зменшать імпорт енергоносіїв з РФ, якщо не буде альтернатив
08:22
Генштаб: У середу на фронті було 184 бої, найгарячіше – під Покровськом
08:19
Вперше сенатор США назвав дії Ізраїлю в секторі Гази геноцидом
07:56
У Польщі затримали підозрюваного, який міг зрізати хрест з української церкви
07:37
930 солдатів і 33 артсистеми – втрати РФ за добу
07:24
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Полтавщині: затримуються кілька потягів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: