76% украинцев верят, что можно победить Россию, если будут надлежащие санкции и помощь

Ирина БалачукВторник, 16 сентября 2025, 11:43
Украинский защитник держит в руках дрон. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Три четверти украинцев верят в то, что Украина может победить Россию в войне, если получит надлежащую поддержку от Запада, которая будет включать санкции против агрессора и помощь оружием и деньгами.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 2-14 сентября

Дословно социологи: "Абсолютное большинство украинцев – 76% – верят в возможность победы в войне, если Украина будет должным образом поддержана санкционной политикой и получит достаточно оружия и денег. Считают, что даже при таких условиях Украина не способна победить – 15%. Остальные 9% не смогли определиться со своим мнением".

ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: В КМИС отметили, что похожий вопрос задавали респондентам в декабре 2023 года и сентябре 2024 года, но тогда говорили не о победе, а о достижении успеха.

В сентябре 2024 года 81% считали, что Украина способна достичь успеха, и 14% считали, что это невозможно даже при надлежащей поддержке Запада.

Социологи отметили, что это свидетельствует о том, что за последний год не произошло существенного снижения веры в возможность победить при надлежащей поддержке Запада.

Исследование проходило со 2 по 14 сентября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 023 респондента в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1 023 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. 

Социологи акцентируют, что в условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако они считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Украинасоциологияроссийско-украинская война
