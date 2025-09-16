Опитування: 75% українців відкидають запропонований РФ "мирний план" закінчення війни

За даними опитування, 75% українців вважають зовсім неприйнятним запропонований Росією "мирний план" закінчення війни, 74% громадян можуть схвалити мирний план Європи Лише 17% українців готові на російську версію миру.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 2-14 вересня

Деталі: Соціологи озвучили положення "мирного плану" РФ. Зокрема, США та Європа скасовують усі санкції проти Росії; російська мова отримує офіційний статус; Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння; Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО, а Захід не може більше постачати зброю Україні; Росія має право визначати, якими будуть гарантії безпеки для України, і буде однією з країн-гарантів безпеки України; Україна виводить війська з частини Донецької області, яку зараз контролює, тобто з Краматорська, Слов’янська та інших міст; Україна офіційно визнає Крим, Донецьку і Луганську області частиною Росії і назавжди відмовляється від них; Росія зберігає контроль над окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя.

Є різні варіанти завершення війни. Зараз я зачитаю Вам один варіант, а Ви скажіть, як Ви би поставилися до нього. Використовуйте шкалу "я легко погоджуюся на цей варіант", "це буде важкий варіант, але загалом прийнятний" чи "цей варіант зовсім неприйнятний".

Водночас 74% українців (хоч переважно і без ентузіазму), але готові схвалити план Європи і України. Лише 15% категорично відкидають його.

У регіональному вимірі 61-80% у всіх регіонах відкидають план Росії. Натомість у всіх регіонах 72-77% готові схвалити план Європи і України.

При цьому "мирний план" Росії у разі, якщо він би став реальністю, 65% українців вважали би неуспіхом України. Лише 7% вважали би його скоріше чи повним успіхом, і ще є 19%, які вважали би його 50 на 50 успіхом і неуспіхом.

У випадку плану Європи і України, то 30% вважали би його скоріше чи повним успіхом, ще 44% вважали би його 50 на 50 успіхом України. Лише 18% вважали би його неуспіхом України.

Довідково: Дослідження проходило з 2 по 14 вересня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 023 респонденти у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1 023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.

Соціологи акцентують, що умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, однак вони вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.