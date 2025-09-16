Опрос: 75% украинцев отвергают предложенный РФ «мирный план» окончания войны

По данным опроса, 75% украинцев считают совершенно неприемлемым предложенный Россией "мирный план" окончания войны, 74% граждан могут одобрить мирный план Европы Лишь 17% украинцев готовы на российскую версию мира.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 2-14 сентября

Детали: Социологи озвучили положения "мирного плана" РФ. В частности, США и Европа отменяют все санкции против России; русский язык получает официальный статус; Украина должна существенно сократить армию и ограничить вооружение; Украина навсегда отказывается от членства в НАТО, а Запад не может больше поставлять оружие Украине; Россия имеет право определять, какими будут гарантии безопасности для Украины, и будет одной из стран-гарантов безопасности Украины; Украина выводит войска из части Донецкой области, которую сейчас контролирует, то есть из Краматорска, Славянска и других городов; Украина официально признает Крым, Донецкую и Луганскую области частью России и навсегда отказывается от них; Россия сохраняет контроль над оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей.

Есть разные варианты завершения войны. Сейчас я зачитаю Вам один вариант, а Вы скажите, как Вы бы отнеслись к нему. Используйте шкалу "я легко соглашаюсь на этот вариант", "это будет трудный вариант, но в целом приемлемый" или "этот вариант совершенно неприемлем"

В то же время 74% украинцев (хотя и преимущественно без энтузиазма) готовы одобрить план Европы и Украины. Только 15% категорически отвергают его.

В региональном измерении 61-80% во всех регионах отвергают план России. Зато во всех регионах 72-77% готовы одобрить план Европы и Украины.

При этом "мирный план" России в случае, если бы он стал реальностью, 65% украинцев считали бы неуспехом Украины. Только 7% считали бы его скорее полным успехом, и еще 19% считали бы его 50 на 50 успехом и неуспехом.

В случае плана Европы и Украины, то 30% считали бы его скорее полным успехом, еще 44% считали бы его 50 на 50 успехом Украины. Только 18% считали бы его неуспехом Украины.

Справка: Исследование проходило со 2 по 14 сентября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 023 респондента в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1 023 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.

Социологи акцентируют, что в условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако они считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.