Bloomberg: ЄС відклав оголошення 19-го пакета санкцій проти РФ після вимог Трампа
Агентство Bloomberg з посиланням на європейського дипломата повідомило, що ЄС відклав презентацію 19-го пакета санкцій проти Росії після вимоги президента США Дональда Трампа посилити обмеження.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg
Деталі: Передбачалося, що Європейська комісія представить новий пакет санкцій на засіданні дипломатів ЄС у середу, 17 вересня.
Однак, як зазначає агентство, у п’ятницю США почали чинити тиск на своїх союзників по G7, вимагаючи запровадити 100% тарифи для Китаю та Індії на закупівлю російської нафти, а також вжити інших заходів, щоб змусити господаря Кремля Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.
За словами джерела, наразі у G7 працюють над новим пакетом санкцій і мають намір завершити роботу над текстом протягом наступних двох тижнів.
Досі Трамп утримувався від запровадження прямих санкцій проти Росії, незважаючи на те, що він порушив кілька встановлених ним самим термінів, а Путін й досі відмовляється вести переговори про припинення війни.
Нагадаємо:
- Раніше співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали. За даними джерел, робота може бути завершена наприкінці тижня.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.
- Пропозиція США перекладає відповідальність на Європу. Тарифи на Індію та Китай будуть складними для ЄС, оскільки багато країн, включно з Німеччиною, залежать від цих експортних ринків.
- Своєю чергою президент України Володимир Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.