Bloomberg: ЕС отложил объявление 19-го пакета санкций против РФ после требований Трампа
Агентство Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что ЕС отложил презентацию 19-го пакета санкций против России после требования президента США Дональда Трампа усилить ограничения.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg
Детали: Предполагалось, что Европейская комиссия представит новый пакет санкций на заседании дипломатов ЕС в среду, 17 сентября.
Однако, как отмечает агентство, в пятницу США начали оказывать давление на своих союзников по G7, требуя ввести 100% тарифы для Китая и Индии на закупку российской нефти, а также принять другие меры, чтобы заставить хозяина Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
По словам источника, сейчас в G7 работают над новым пакетом санкций и намерены завершить работу над текстом в течение следующих двух недель.
До сих пор Трамп воздерживался от введения прямых санкций против России, несмотря на то, что он нарушил несколько установленных им самим сроков, а Путин до сих пор отказывается вести переговоры о прекращении войны.
Напомним:
- Ранее собеседники "ЕвроПравды" сообщили, что презентацию 19-го пакета санкций ЕС против РФ отложили. По данным источников, работа может быть завершена в конце недели.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если онипрекратят покупать российскую нефть.
- Предложение США перекладывает ответственность на Европу. Тарифы на Индию и Китай будут сложными для ЕС, поскольку многие страны, включая Германию, зависят от этих экспортных рынков.
- В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома занять "четко выраженную позицию" относительно санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить хозяина Кремля и положить конец войне.