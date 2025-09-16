Bloomberg: ЕС отложил объявление 19-го пакета санкций против РФ после требований Трампа

Агентство Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что ЕС отложил презентацию 19-го пакета санкций против России после требования президента США Дональда Трампа усилить ограничения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg

Детали: Предполагалось, что Европейская комиссия представит новый пакет санкций на заседании дипломатов ЕС в среду, 17 сентября.

Однако, как отмечает агентство, в пятницу США начали оказывать давление на своих союзников по G7, требуя ввести 100% тарифы для Китая и Индии на закупку российской нефти, а также принять другие меры, чтобы заставить хозяина Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

По словам источника, сейчас в G7 работают над новым пакетом санкций и намерены завершить работу над текстом в течение следующих двух недель.

До сих пор Трамп воздерживался от введения прямых санкций против России, несмотря на то, что он нарушил несколько установленных им самим сроков, а Путин до сих пор отказывается вести переговоры о прекращении войны.

