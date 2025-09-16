Менше половини українців вірять у завершення війни раніше 2027 року – опитування

Приблизно 45% громадян України вважають, що повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти їхньої країни, завершиться у 2025 або 2026 році.

Джерело: соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Соціологи поставили респондентам запитання, коли, на їхню думку, може завершитися війна. Лише 18% українців очікують, що війна завершиться до кінця 2025 року. Натомість 27% говорять про 2026 рік, 32% – про 2027 рік і пізніше. Кожен четвертий респондент (23%) відповів "не знаю".

При цьому більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (на початку червня 2025 року показники були ідентичні). Ще 4% відповіли, що готові терпіти близько року.

Опитування було проведене упродовж 2-14 вересня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на підконтрольній уряду України території. Було опитано 1023 громадянина України у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території рідної країни. Статистична похибка не перевищує 4,1%.