Менее половины украинцев верят в окончание войны раньше 2027 года – опрос

Примерно 45% граждан Украины считают, что полномасштабная война, которую Россия развязала против их страны, закончится в 2025 или 2026 году.

Источник: социологический опрос Киевского международного института социологии

Детали: Социологи задали респондентам вопрос, когда, по их мнению, может закончиться война. Только 18% украинцев ожидают, что война закончится до конца 2025 года. При этом 27% говорят о 2026 годе, 32% – о 2027 и позже. Каждый четвертый респондент (23%) ответил "не знаю".

При этом большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в начале июня 2025 года показатели были идентичными). Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года.

Опрос был проведен в течение 2-14 сентября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на подконтрольной правительству Украины территории. Было опрошено 1023 гражданина Украины в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории родной страны. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.