Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Момент російського удару дроном по університету у Харкові потрапив на відео: є постраждалі

Ірина БалачукВівторок, 16 вересня 2025, 13:17
Момент російського удару дроном по університету у Харкові потрапив на відео: є постраждалі
Фото ДСНС

Російські окупанти завдали удару безпілотником по навальному закладу у Слобідському районі Харкова, дрон поцілив у дах будівлі, відомо про постраждалих.  

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС та прокуратура в Telegram, Суспільне, речник Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна у коментарі "Українській правді"

Дослівно ДСНС: "Харків: вранці російські війська завдали удару БпЛА по навчальному закладу у Слобідському районі міста. За попередніми даними постраждали 2 жінки. Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будівлі закладу, виникла пожежа на площі 150 кв. м". 

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: Мер міста повідомив про 4 постраждалих внаслідок атаки. 

 
фото ДСНС

Прокуратура опублікувала відео з моментом удару по навчальному закладу.

614РЕКЛАМА:

Пряма мова Чиріної: "Це був ударний безпілотник. На відео може здатися, що це не дрон, але це просто такий ракурс. БпЛА, якщо на нього дивитися збоку, то він не широкий, а скоріше плаский. Плюс є зібрані уламки. За попередніми даними, це частини безпілотника типу "Герань-2"".

Чиріна також повідомила, що внаслідок атаки постраждали 2 жінки.

За даними Суспільного, окупанти вдарили по адміністративній будівлі Фармацевтичного університету.

За проректор наукової педагогічної роботи Олександра Кухтенка, працівники, які перебували всередині будівлі, спустилися під час тривоги в укриття, тому не зазнали поранень.  

Харківбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Путін звільнив Козака, який закликав до перемовин з Україною, бо бажає далі воювати – ISW
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
відеоПоліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
Лукашенко визнав, що політв'язня Статкевича "забрали назад" після відмови виїхати з Білорусі
НБУ в жовтні почне вилучати 10 копійок з обігу
Парламент Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям – що він передбачає
Усі новини...
Скільки чоловіків і жінок готові зі зброєю в руках захищати Україну – опитування
Опитування: 75% українців відкидають запропонований РФ "мирний план" закінчення війни
ССО уразили нафтопереробний завод у Саратові
У Білорусі похвалилися, що відпрацювали розгортання "Орєшніка" під час навчань із РФ
Останні новини
07:37
930 солдатів і 33 артсистеми – втрати РФ за добу
07:24
На Полтавщині через обстріл зникало світло, затримуються кілька потягів – УЗ
06:55
Путін звільнив Козака, який закликав до перемовин з Україною, бо бажає далі воювати – ISW
05:21
Через атаку дронів РФ на Київщині палають складські приміщення
04:53
Трамп заявив, що рух "Антифа" є терористичною організацією
03:27
У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яне ДТП співробітника
02:44
Зеленський доручив Єрмаку та його заступникам готувати щорічне звернення до Ради
01:53
У небі Нью-Йорка пасажирський літак приблизився до борта з Трампом: це налякало авіадиспетчера
00:42
Відновлення живлення після атаки РФ на залізницю досі триває: рейси курсують із затримками
23:57
Король Чарльз на зустрічі з Трампом заявив про підтримку України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: