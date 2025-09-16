Момент російського удару дроном по університету у Харкові потрапив на відео: є постраждалі
Російські окупанти завдали удару безпілотником по навальному закладу у Слобідському районі Харкова, дрон поцілив у дах будівлі, відомо про постраждалих.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС та прокуратура в Telegram, Суспільне, речник Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна у коментарі "Українській правді"
Дослівно ДСНС: "Харків: вранці російські війська завдали удару БпЛА по навчальному закладу у Слобідському районі міста. За попередніми даними постраждали 2 жінки. Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будівлі закладу, виникла пожежа на площі 150 кв. м".
Деталі: Мер міста повідомив про 4 постраждалих внаслідок атаки.
Прокуратура опублікувала відео з моментом удару по навчальному закладу.
Пряма мова Чиріної: "Це був ударний безпілотник. На відео може здатися, що це не дрон, але це просто такий ракурс. БпЛА, якщо на нього дивитися збоку, то він не широкий, а скоріше плаский. Плюс є зібрані уламки. За попередніми даними, це частини безпілотника типу "Герань-2"".
Чиріна також повідомила, що внаслідок атаки постраждали 2 жінки.
За даними Суспільного, окупанти вдарили по адміністративній будівлі Фармацевтичного університету.
За проректор наукової педагогічної роботи Олександра Кухтенка, працівники, які перебували всередині будівлі, спустилися під час тривоги в укриття, тому не зазнали поранень.