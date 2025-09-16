Все разделы
Ирина БалачукВторник, 16 сентября 2025, 13:17
Момент российского удара дроном по университету в Харькове попал на видео: есть пострадавшие
Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по учебному заведению в Слободском районе Харькова, дрон попал в крышу здания, известно о пострадавших. 

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, ГСЧС и прокуратура в Telegram, Суспільне, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина в комментарии "Украинской правде"

Дословно ГСЧС: "Харьков: утром российские войска нанесли удар БпЛА по учебному заведению в Слободском районе города. По предварительным данным, пострадали 2 женщины. В результате попадания повреждена кровля здания учреждения, возник пожар на площади 150 кв. м". 

Детали: Мэр города сообщил о 4 пострадавших в результате атаки.

 
Прокуратура опубликовала видео с моментом удара по учебному заведению.

Прямая речь Чириной: "Это был ударный беспилотник. На видео может показаться, что это не дрон, но это просто такой ракурс. БпЛА, если на него смотреть сбоку, то он не широкий, а скорее плоский. Плюс есть собранные обломки. По предварительным данным, это части беспилотника типа "Герань-2"".

Чирина также сообщила, что в результате атаки пострадали 2 женщины.  

По данным Суспільного, оккупанты нанесли удар по административному зданию Фармацевтического университета.

По словам проректора по научной и педагогической работе Александра Кухтенко, сотрудники, находившиеся внутри здания, спустились во время тревоги в укрытие, поэтому не получили ранений.

