Момент российского удара дроном по университету в Харькове попал на видео: есть пострадавшие

Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по учебному заведению в Слободском районе Харькова, дрон попал в крышу здания, известно о пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, ГСЧС и прокуратура в Telegram, Суспільне, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина в комментарии "Украинской правде"

Дословно ГСЧС: "Харьков: утром российские войска нанесли удар БпЛА по учебному заведению в Слободском районе города. По предварительным данным, пострадали 2 женщины. В результате попадания повреждена кровля здания учреждения, возник пожар на площади 150 кв. м".

Реклама:

фото ГСЧС

Детали: Мэр города сообщил о 4 пострадавших в результате атаки.

фото ДСНС

Прокуратура опубликовала видео с моментом удара по учебному заведению.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Чириной: "Это был ударный беспилотник. На видео может показаться, что это не дрон, но это просто такой ракурс. БпЛА, если на него смотреть сбоку, то он не широкий, а скорее плоский. Плюс есть собранные обломки. По предварительным данным, это части беспилотника типа "Герань-2"".

Чирина также сообщила, что в результате атаки пострадали 2 женщины.

По данным Суспільного, оккупанты нанесли удар по административному зданию Фармацевтического университета.

По словам проректора по научной и педагогической работе Александра Кухтенко, сотрудники, находившиеся внутри здания, спустились во время тревоги в укрытие, поэтому не получили ранений.