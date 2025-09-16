У Євросоюзі схвалили рекомендації щодо виходу українців зі статусу тимчасового захисту

Рада Європейського Союзу 16 вересня схвалила рекомендації для держав Євросоюзу щодо повернення, реінтеграції та зміни офіційного статусу українців, які втекли від війни на територію країн ЄС, коли дозволять умови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: Цими рекомендаціями Євросоюз готує скоординований підхід на випадок, коли умови в Україні дозволятимуть поступове припинення дії статусу тимчасового захисту для українських громадян.

Рекомендації містять заходи для забезпечення інформування переміщених осіб, а також для координації, моніторингу та обміну інформацією між державами-членами та Україною.

Рада закликала держави-члени надавати переміщеним українцям національні дозволи на проживання, видані, наприклад, на підставах, пов’язаних із працевлаштуванням, навчанням, освітою чи сімейними обставинами.

Особи, які користуються тимчасовим захистом, також повинні мати можливість подавати заяви на статуси відповідно до законодавства ЄС, зокрема ті, що стосуються висококваліфікованої зайнятості. Водночас не можна одночасно мати статуси за законодавством ЄС і користуватися тимчасовим захистом.

Багатьом українцям, які втекли від війни, потрібна підтримка, аби вони могли повернутися до України та реінтегруватися в українське суспільство. Держави-члени можуть допомогти їм, дозволивши здійснювати ознайомчі візити до України. Умови для таких ознайомчих візитів мають бути узгоджені між країнами ЄС.

Держави-члени також мають забезпечити програми добровільного повернення, чинні протягом обмеженого періоду, та узгодити умови цих програм з українською владою й іншими державами-членами.

Крім того, вони повинні поширювати права тимчасового захисту (наприклад, щодо житла, медичної допомоги та освіти) на осіб, які беруть участь у програмах добровільного повернення.

Держави-члени також мають гарантувати надання інформації переміщеним українцям – щодо можливостей подати заявку на інший правовий статус, впливу цього на їхні пільги й права, а також щодо підтримки при поверненні в Україну.

Країни ЄС повинні, зокрема, створювати інформаційні системи та проводити кампанії, присвячені програмам добровільного повернення. Вони також можуть засновувати так звані "Unity Hubs" (Центри єдності), які можуть фінансуватися за рахунок програм ЄС.

