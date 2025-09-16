Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Евросоюзе одобрили рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 16 сентября 2025, 13:34
В Евросоюзе одобрили рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты
иллюстративное фото Getty Images

Совет Европейского Союза 16 сентября одобрил рекомендации для государств Евросоюза по возвращению, реинтеграции и изменению официального статуса украинцев, бежавших от войны на территорию стран ЕС, когда позволят условия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: Этими рекомендациями Евросоюз готовит скоординированный подход на случай, когда условия в Украине позволят постепенное прекращение действия статуса временной защиты для украинских граждан.

Реклама:

Рекомендации содержат меры по обеспечению информирования перемещенных лиц, а также по координации, мониторингу и обмену информацией между государствами-членами и Украиной.

Совет призвал государства-члены предоставлять перемещенным украинцам национальные разрешения на проживание, выданные, например, на основаниях, связанных с трудоустройством, обучением, образованием или семейными обстоятельствами.

Лица, пользующиеся временной защитой, также должны иметь возможность подавать заявления на статусы в соответствии с законодательством ЕС, в частности те, которые касаются высококвалифицированной занятости. В то же время нельзя одновременно иметь статусы по законодательству ЕС и пользоваться временной защитой.

РЕКЛАМА:

Многим украинцам, бежавшим от войны, нужна поддержка, чтобы они могли вернуться в Украину и реинтегрироваться в украинское общество. Государства-члены могут помочь им, разрешив осуществлять ознакомительные визиты в Украину. Условия для таких ознакомительных визитов должны быть согласованы между странами ЕС.

Государства-члены также должны обеспечить программы добровольного возвращения, действующие в течение ограниченного периода, и согласовать условия этих программ с украинскими властями и другими государствами-членами.

Кроме того, они должны распространять права временной защиты (например, в отношении жилья, медицинской помощи и образования) на лиц, участвующих в программах добровольного возвращения.

Государства-члены также должны гарантировать предоставление информации перемещенным украинцам – о возможностях подать заявку на другой правовой статус, влиянии этого на их льготы и права, а также о поддержке при возвращении в Украину.

Страны ЕС должны, в частности, создавать информационные системы и проводить кампании, посвященные программам добровольного возвращения. Они также могут учреждать так называемые "Unity Hubs" (Центры единства), которые могут финансироваться за счет программ ЕС.

Предыстория:

  • Послы ЕС в июле одобрили перечень рекомендаций по действиям после завершения временной защиты украинцев.
  • Как сообщала "ЕвроПравда", когда временная защита в ЕС для украинцев завершится, им будут помогать беспрепятственно вернуться обратно в Украину или же изменить статус пребывания в Европейском Союзе для тех, кто имеет там работу или учебу.

беженцыЕСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Польские правоохранители раскрыли канал незаконного вывоза украинцев в локомотивах
Верховная Рада поддержала петицию о присвоении Андрею Парубия звания Героя Украины
Шурма заявил, что НАБУ наврало немецким коллегам, чтобы провести обыск в его доме
ССО дронами "поставили на паузу" Волгоградский НПЗ
Желали "сдохнуть", потому что он "животное, а не человек". "Лодка" отменила презентацию книги из-за угроз
Экс-регионала Иванющенко объявили в розыск из-за махинаций с госземлей
Все новости...
беженцы
Убийство Ирины Заруцкой: вызов для США и испытание для Украины
Трамп хочет казни для убийцы 23-летней украинки, а Маск пообещал миллион долларов на муралы с ней
Убийство украинской беженки в США: нападающему может грозить смертная казнь
Последние новости
12:50
Зеленский подписал закон о военном омбудсмене
12:50
Косиняк-Камыш: Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере дронов
12:48
Как у украинских учеников изменилось отношение к учебе во время войны? Исследование
12:44
фото, видео Дроны атаковали нефтехим в Башкортостане: звучали взрывы, бушует пожар
12:38
Конфискация телефона и 17 тысяч штрафа: женщину наказали за порнографическое фото в Telegram
12:26
Польские правоохранители раскрыли канал незаконного вывоза украинцев в локомотивах
11:51
"Укрпочта" обновляет автопарк: до конца года получит 160 новых автомобилей
11:39
Верховная Рада поддержала петицию о присвоении Андрею Парубия звания Героя Украины
11:37
Шурма заявил, что НАБУ наврало немецким коллегам, чтобы провести обыск в его доме
11:25
Обломки застряли над печенью и в колене: история военного, который 6 суток ждал эвакуации после ранения
Все новости...
Реклама:
Реклама: