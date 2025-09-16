В Евросоюзе одобрили рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты

Совет Европейского Союза 16 сентября одобрил рекомендации для государств Евросоюза по возвращению, реинтеграции и изменению официального статуса украинцев, бежавших от войны на территорию стран ЕС, когда позволят условия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: Этими рекомендациями Евросоюз готовит скоординированный подход на случай, когда условия в Украине позволят постепенное прекращение действия статуса временной защиты для украинских граждан.

Рекомендации содержат меры по обеспечению информирования перемещенных лиц, а также по координации, мониторингу и обмену информацией между государствами-членами и Украиной.

Совет призвал государства-члены предоставлять перемещенным украинцам национальные разрешения на проживание, выданные, например, на основаниях, связанных с трудоустройством, обучением, образованием или семейными обстоятельствами.

Лица, пользующиеся временной защитой, также должны иметь возможность подавать заявления на статусы в соответствии с законодательством ЕС, в частности те, которые касаются высококвалифицированной занятости. В то же время нельзя одновременно иметь статусы по законодательству ЕС и пользоваться временной защитой.

Многим украинцам, бежавшим от войны, нужна поддержка, чтобы они могли вернуться в Украину и реинтегрироваться в украинское общество. Государства-члены могут помочь им, разрешив осуществлять ознакомительные визиты в Украину. Условия для таких ознакомительных визитов должны быть согласованы между странами ЕС.

Государства-члены также должны обеспечить программы добровольного возвращения, действующие в течение ограниченного периода, и согласовать условия этих программ с украинскими властями и другими государствами-членами.

Кроме того, они должны распространять права временной защиты (например, в отношении жилья, медицинской помощи и образования) на лиц, участвующих в программах добровольного возвращения.

Государства-члены также должны гарантировать предоставление информации перемещенным украинцам – о возможностях подать заявку на другой правовой статус, влиянии этого на их льготы и права, а также о поддержке при возвращении в Украину.

Страны ЕС должны, в частности, создавать информационные системы и проводить кампании, посвященные программам добровольного возвращения. Они также могут учреждать так называемые "Unity Hubs" (Центры единства), которые могут финансироваться за счет программ ЕС.

Предыстория: