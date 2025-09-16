Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вступ України в ЄС: Данія працює над просуванням перемовин без відкриття кластерів

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловВівторок, 16 вересня 2025, 14:27
Вступ України в ЄС: Данія працює над просуванням перемовин без відкриття кластерів
фото: getty images

Міністерка Данії у справах Європи Марі Б’єрре на полях засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі 16 вересня заявила, що Данія працює над розробкою механізмів, як просувати перемовини з Україною про вступ до ЄС та проводити реформи, поки Угорщина продовжує блокувати відкриття перемовних кластерів.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що Данія готує політичні та практичні заходи, які дозволять продовжувати перемовини про вступ до Євросоюзу з Україною, не відкриваючи перемовні кластери.

Реклама:

"Ми все ще тиснемо на Угорщину. Нашою початковою метою залишається відкриття першого кластера і, бажано, також інших кластерів", – заявила Б’єрре.

Вона додала, що "Україна була б готова відкрити всі кластери вже цього року, про що говорить і комісія".

"Але ми також усвідомлюємо, що Угорщина й надалі блокує (відкриття кластерів для України – ЄП), і тому одночасно працюємо над іншими політичними чи практичними заходами, щоб зрозуміти, як можна просунути переговорний процес уперед без формального відкриття кластерів, допомагаючи Україні здійснювати необхідні реформи", – наголосила данська міністерка. 

614РЕКЛАМА:

"Це означає, що, коли ми зможемо офіційно відкрити кластери, ми доволі швидко зможемо їх закрити, наблизивши Україну до ЄС", – додала вона.

Марі Б’єрре повідомила, що на останній неформальній зустрічі міністрів у справах ЄС у Копенгагені питання розширення було винесене на порядок денний, і всі держави-члени, окрім Угорщини, заявили, що "хочуть, щоб ми просувалися вперед із переговорами з Україною".

Як повідомляла "Європейська правда", Україна і ЄС завершили скринінг ще одного розділу останнього кластера переговорів.

Що було раніше:

євроінтеграціяЄСДаніяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Путін звільнив Козака, який закликав до перемовин з Україною, бо бажає далі воювати – ISW
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
відеоПоліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
Лукашенко визнав, що політв'язня Статкевича "забрали назад" після відмови виїхати з Білорусі
НБУ в жовтні почне вилучати 10 копійок з обігу
Парламент Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям – що він передбачає
Усі новини...
євроінтеграція
ЄС завершив скринінг за останнім кластером переговорів з Україною про вступ
"Унікальна ситуація": Віцепрем'єр розповів, як Україна йтиме до ЄС, поки діє вето Угорщини
Сікорський закликав Угорщину зняти вето щодо переговорів України про вступ в ЄС
Останні новини
08:42
Словаччина та Угорщина не зменшать імпорт енергоносіїв з РФ, якщо не буде альтернатив
08:22
Генштаб: У середу на фронті було 184 бої, найгарячіше – під Покровськом
08:19
Вперше сенатор США назвав дії Ізраїлю в секторі Гази геноцидом
07:56
У Польщі затримали підозрюваного, який міг зрізати хрест з української церкви
07:37
930 солдатів і 33 артсистеми – втрати РФ за добу
07:24
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Полтавщині: затримуються кілька потягів
06:55
Путін звільнив Козака, який закликав до перемовин з Україною, бо бажає далі воювати – ISW
05:21
Через атаку дронів РФ на Київщині палають складські приміщення
04:53
Трамп заявив, що рух "Антифа" є терористичною організацією
03:27
У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яне ДТП співробітника
Усі новини...
Реклама:
Реклама: