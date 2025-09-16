Вступ України в ЄС: Данія працює над просуванням перемовин без відкриття кластерів

Міністерка Данії у справах Європи Марі Б’єрре на полях засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі 16 вересня заявила, що Данія працює над розробкою механізмів, як просувати перемовини з Україною про вступ до ЄС та проводити реформи, поки Угорщина продовжує блокувати відкриття перемовних кластерів.

Деталі: Повідомляється, що Данія готує політичні та практичні заходи, які дозволять продовжувати перемовини про вступ до Євросоюзу з Україною, не відкриваючи перемовні кластери.

"Ми все ще тиснемо на Угорщину. Нашою початковою метою залишається відкриття першого кластера і, бажано, також інших кластерів", – заявила Б’єрре.

Вона додала, що "Україна була б готова відкрити всі кластери вже цього року, про що говорить і комісія".

"Але ми також усвідомлюємо, що Угорщина й надалі блокує (відкриття кластерів для України – ЄП), і тому одночасно працюємо над іншими політичними чи практичними заходами, щоб зрозуміти, як можна просунути переговорний процес уперед без формального відкриття кластерів, допомагаючи Україні здійснювати необхідні реформи", – наголосила данська міністерка.

"Це означає, що, коли ми зможемо офіційно відкрити кластери, ми доволі швидко зможемо їх закрити, наблизивши Україну до ЄС", – додала вона.

Марі Б’єрре повідомила, що на останній неформальній зустрічі міністрів у справах ЄС у Копенгагені питання розширення було винесене на порядок денний, і всі держави-члени, окрім Угорщини, заявили, що "хочуть, щоб ми просувалися вперед із переговорами з Україною".

Як повідомляла "Європейська правда", Україна і ЄС завершили скринінг ще одного розділу останнього кластера переговорів.

