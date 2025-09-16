Все разделы
Вступление Украины в ЕС: Дания работает над продвижением переговоров без открытия кластеров

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловВторник, 16 сентября 2025, 14:27
Вступление Украины в ЕС: Дания работает над продвижением переговоров без открытия кластеров
фото: getty images

Министр Дании по делам Европы Мари Бьерре на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе 16 сентября заявила, что Дания работает над разработкой механизмов, как продвигать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС и проводить реформы, пока Венгрия продолжает блокировать открытие переговорных кластеров.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что Дания готовит политические и практические меры, которые позволят продолжать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной, не открывая переговорные кластеры.

"Мы все еще давим на Венгрию. Нашей первоначальной целью остается открытие первого кластера и, желательно, также других кластеров", – заявила Бьерре.

Она добавила, что "Украина была бы готова открыть все кластеры уже в этом году, о чем говорит и комиссия".

"Но мы также понимаем, что Венгрия по-прежнему блокирует открытие кластеров для Украины, и поэтому одновременно работаем над другими политическими и практическими шагами, чтобы понять, как можно продвинуть переговорный процесс вперёд без формального открытия кластеров, помогая Украине проводить необходимые реформы", – подчеркнула датская министр.

"Это означает, что когда мы сможем официально открыть кластеры, мы достаточно быстро сможем их закрыть, приблизив Украину к ЕС", – добавила она.

Мари Бьерре сообщила, что на последней неформальной встрече министров по делам ЕС в Копенгагене вопрос расширения был вынесен на повестку дня, и все государства-члены, кроме Венгрии, заявили, что "хотят, чтобы мы продвигались вперёд в переговорах с Украиной".

Как сообщала "Европейская правда", Украина и ЕС завершили скрининг ещё одного раздела последнего кластера переговоров.

евроинтеграцияЕСДанияУкраина
