У Білорусі похвалилися, що відпрацювали розгортання "Орєшніка" під час навчань із РФ

У Білорусі заявили, що під час спільних із Росією навчань "Запад 2025" відпрацювали у тому числі розгортання ракетного комплексу "Орєшнік".

Джерело: начальник Генштабу-перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко, якого цитує білоруське держагентство БЕЛТА, "Європейська правда"

Пряма мова: "Серед знакових заходів можу відзначити планування та розгляд застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінку та розгортання пересувного ракетного комплексу "Орєшнік". Ми багато застосовували безпілотники у різних варіантах".

Деталі: Муравейко заявив, що під час навчань відпрацювали "усі поставлені завдання".

Він відзначив, що завдяки співпраці з росіянами, що мають свіжий бойовий досвід, білоруська армія отримує "найсучаснішу, найбільш досконалу інформацію".

Як відомо, Росія єдиний раз застосовувала БРПД "Орєшнік" у війні проти України – удару завдали по Дніпру у листопаді 2024 року.

Невдовзі після того самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Москва передать Білорусі таку систему.

