У Білорусі похвалилися, що відпрацювали розгортання "Орєшніка" під час навчань із РФ
У Білорусі заявили, що під час спільних із Росією навчань "Запад 2025" відпрацювали у тому числі розгортання ракетного комплексу "Орєшнік".
Джерело: начальник Генштабу-перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко, якого цитує білоруське держагентство БЕЛТА, "Європейська правда"
Пряма мова: "Серед знакових заходів можу відзначити планування та розгляд застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінку та розгортання пересувного ракетного комплексу "Орєшнік". Ми багато застосовували безпілотники у різних варіантах".
Деталі: Муравейко заявив, що під час навчань відпрацювали "усі поставлені завдання".
Він відзначив, що завдяки співпраці з росіянами, що мають свіжий бойовий досвід, білоруська армія отримує "найсучаснішу, найбільш досконалу інформацію".
Як відомо, Росія єдиний раз застосовувала БРПД "Орєшнік" у війні проти України – удару завдали по Дніпру у листопаді 2024 року.
Невдовзі після того самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Москва передать Білорусі таку систему.
Передісторія:
- Російсько-білоруські навчання "Запад" розпочалися наприкінці минулого тижня. За даними Міністерства оборони РФ, маневри проходять на території Росії та Білорусі, а також у Балтійському та Баренцевому морях з 12 по 16 вересня.
- Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через військові навчання "Запад", рішення про це ухвалили ще до провокації з російськими дронами. У Варшаві зауважили, що завершення навчань не означатиме автоматичного відкриття кордону.
- Сейм Латвії також проголосував за повне закриття кордонів з Росією та Білоруссю на період маневрів.
- У Фінляндії застерегли, що військові навчання РФ можуть мати "несподівані повороти".