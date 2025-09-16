Усі розділи
У Білорусі похвалилися, що відпрацювали розгортання "Орєшніка" під час навчань із РФ

Марія Ємець, Валентина РоманенкоВівторок, 16 вересня 2025, 15:54
У Білорусі похвалилися, що відпрацювали розгортання Орєшніка під час навчань із РФ
Павло Муравейко. фото Міноборони РБ

У Білорусі заявили, що під час спільних із Росією навчань "Запад 2025" відпрацювали у тому числі розгортання ракетного комплексу "Орєшнік".

Джерело: начальник Генштабу-перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко, якого цитує білоруське держагентство БЕЛТА, "Європейська правда"

Пряма мова: "Серед знакових заходів можу відзначити планування та розгляд застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінку та розгортання пересувного ракетного комплексу "Орєшнік". Ми багато застосовували безпілотники у різних варіантах".

Деталі: Муравейко заявив, що під час навчань відпрацювали "усі поставлені завдання".

Він відзначив, що завдяки співпраці з росіянами, що мають свіжий бойовий досвід, білоруська армія отримує "найсучаснішу, найбільш досконалу інформацію".

Як відомо, Росія єдиний раз застосовувала БРПД "Орєшнік" у війні проти України – удару завдали по Дніпру у листопаді 2024 року.  

Невдовзі після того самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Москва передать Білорусі таку систему. 

Передісторія:

  • Російсько-білоруські навчання "Запад" розпочалися наприкінці минулого тижня. За даними Міністерства оборони РФ, маневри проходять на території Росії та Білорусі, а також у Балтійському та Баренцевому морях з 12 по 16 вересня. 
  • Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через військові навчання "Запад", рішення про це ухвалили ще до провокації з російськими дронами. У Варшаві зауважили, що завершення навчань не означатиме автоматичного відкриття кордону. 
  • Сейм Латвії також проголосував за повне закриття кордонів з Росією та Білоруссю на період маневрів. 
  • У Фінляндії застерегли, що військові навчання РФ можуть мати "несподівані повороти".

