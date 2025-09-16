В Беларуси похвастались, что отработали развертывание "Орешника" во время учений с РФ
В Беларуси заявили, что во время совместных с Россией учений "Запад 2025" отработали в том числе развертывание ракетного комплекса "Орешник".
Источник: начальник Генштаба-первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко, которого цитирует белорусское госагентство БелТА, "Европейская правда"
Прямая речь: "Среди знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание передвижного ракетного комплекса "Орешник". Мы много применяли беспилотники в различных вариантах".
Детали: Муравейко заявил, что во время учений отработали "все поставленные задачи".
Он отметил, что благодаря сотрудничеству с россиянами, имеющими свежий боевой опыт, белорусская армия получает "самую современную, наиболее совершенную информацию".
Как известно, Россия единственный раз применяла БРСД "Орешник" в войне против Украины – удар был нанесен по Днепру в ноябре 2024 года.
Вскоре после этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва передаст Беларуси такую систему.
Предыстория:
- Российско-белорусские учения "Запад" начались в конце прошлой недели. По данным Министерства обороны РФ, маневры проходят на территории России и Беларуси, а также в Балтийском и Баренцевом морях с 12 по 16 сентября.
- Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября из-за военных учений "Запад", решение об этом приняли еще до провокации с российскими дронами. В Варшаве отметили, что завершение учений не будет означать автоматическое открытие границы.
- Сейм Латвии также проголосовал за полное закрытие границ с Россией и Беларусью на период маневров.
- В Финляндии предупредили, что военные учения РФ могут иметь "неожиданные повороты".