В Беларуси похвастались, что отработали развертывание "Орешника" во время учений с РФ

Мария Емец, Валентина РоманенкоВторник, 16 сентября 2025, 15:54
В Беларуси похвастались, что отработали развертывание Орешника во время учений с РФ
Павел Муравейко. Фото Минобороны РБ

В Беларуси заявили, что во время совместных с Россией учений "Запад 2025" отработали в том числе развертывание ракетного комплекса "Орешник".

Источник: начальник Генштаба-первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко, которого цитирует белорусское госагентство БелТА, "Европейская правда"

Прямая речь: "Среди знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание передвижного ракетного комплекса "Орешник". Мы много применяли беспилотники в различных вариантах".

Детали: Муравейко заявил, что во время учений отработали "все поставленные задачи".

Он отметил, что благодаря сотрудничеству с россиянами, имеющими свежий боевой опыт, белорусская армия получает "самую современную, наиболее совершенную информацию".

Как известно, Россия единственный раз применяла БРСД "Орешник" в войне против Украины – удар был нанесен по Днепру в ноябре 2024 года.

Вскоре после этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва передаст Беларуси такую систему.

Предыстория:

  • Российско-белорусские учения "Запад" начались в конце прошлой недели. По данным Министерства обороны РФ, маневры проходят на территории России и Беларуси, а также в Балтийском и Баренцевом морях с 12 по 16 сентября.
  • Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября из-за военных учений "Запад", решение об этом приняли еще до провокации с российскими дронами. В Варшаве отметили, что завершение учений не будет означать автоматическое открытие границы.
  • Сейм Латвии также проголосовал за полное закрытие границ с Россией и Беларусью на период маневров.
  • В Финляндии предупредили, что военные учения РФ могут иметь "неожиданные повороты".

