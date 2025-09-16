В Беларуси похвастались, что отработали развертывание "Орешника" во время учений с РФ

В Беларуси заявили, что во время совместных с Россией учений "Запад 2025" отработали в том числе развертывание ракетного комплекса "Орешник".

Источник: начальник Генштаба-первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко, которого цитирует белорусское госагентство БелТА, "Европейская правда"

Прямая речь: "Среди знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание передвижного ракетного комплекса "Орешник". Мы много применяли беспилотники в различных вариантах".

Детали: Муравейко заявил, что во время учений отработали "все поставленные задачи".

Он отметил, что благодаря сотрудничеству с россиянами, имеющими свежий боевой опыт, белорусская армия получает "самую современную, наиболее совершенную информацию".

Как известно, Россия единственный раз применяла БРСД "Орешник" в войне против Украины – удар был нанесен по Днепру в ноябре 2024 года.

Вскоре после этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва передаст Беларуси такую систему.

