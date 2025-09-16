Президент Польщі вимагає пояснень після публікації ЗМІ про влучання в будинок ракети з F-16

Президент Польщі Кароль Навроцький зажадав пояснень у польського уряду після публікації видання Rzeczpospolita про те, що дах пошкодженого будинку під Любліном у ранок вторгнення російських БпЛА розвалив не дрон, а ракета з винищувача.

Джерело: Бюро національної безпеки Польщі в соцмережі Х, RMF24, "Європейська правда"

Пряма мова Навроцького: "Президент очікує від уряду невідкладних пояснень щодо інциденту у Вириках. Це обов’язок уряду – застосувати усі інструменти та інстутиції, щоб прояснити це питання якнайшвидше.

Немає згоди на приховування інформації. В умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися та підтверджуватися".

Деталі: Також зазначається, що ані Бюро нацбезпеки, ані Навроцький не були поінформовані про висновки щодо причини руйнування будинка у Вириках.

Що передувало: Rzeczpospolita вийшла з публікацією на джерела про те, що дах будинку, що постраждав під час вторгнення російських БпЛА до Польщі, зруйнував не збитий безпілотник, а ракета з F-16, у якої не спрацювала система наведення.

Це єдиний випадок руйнувань внаслідок першого масового вторгнення російських БпЛА у Польщу 10 вересня, яких було загалом близько двох десятків. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

З 13 вересня у Польщі почали розгортати нову місію НАТО "Східний вартовий" у відповідь на цей інцидент.

