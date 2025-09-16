Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Польщі вимагає пояснень після публікації ЗМІ про влучання в будинок ракети з F-16

Марія Ємець, Валентина РоманенкоВівторок, 16 вересня 2025, 17:44
Президент Польщі вимагає пояснень після публікації ЗМІ про влучання в будинок ракети з F-16
Кароль Навроцький. фото Getty Images

Президент Польщі Кароль Навроцький зажадав пояснень у польського уряду після публікації видання Rzeczpospolita про те, що дах пошкодженого будинку під Любліном у ранок вторгнення російських БпЛА розвалив не дрон, а ракета з винищувача.

Джерело: Бюро національної безпеки Польщі в соцмережі Х, RMF24, "Європейська правда"

Пряма мова Навроцького: "Президент очікує від уряду невідкладних пояснень щодо інциденту у Вириках. Це обов’язок уряду – застосувати усі інструменти та інстутиції, щоб прояснити це питання якнайшвидше.

Реклама:

Немає згоди на приховування інформації. В умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися та підтверджуватися".

Деталі: Також зазначається, що ані Бюро нацбезпеки, ані Навроцький не були поінформовані про висновки щодо причини руйнування будинка у Вириках.

Що передувало: Rzeczpospolita вийшла з публікацією на джерела про те, що дах будинку, що постраждав під час вторгнення російських БпЛА до Польщі, зруйнував не збитий безпілотник, а ракета з F-16, у якої не спрацювала система наведення.

614РЕКЛАМА:

Це єдиний випадок руйнувань внаслідок першого масового вторгнення російських БпЛА у Польщу 10 вересня, яких було загалом близько двох десятків. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

З 13 вересня у Польщі почали розгортати нову місію НАТО "Східний вартовий" у відповідь на цей інцидент. 

Читайте також Випробування для Польщі та НАТО: які наслідки вже спричинила атака російських дронів

Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
Шмигаль: Україна скоро збільшить запуск дронів-перехоплювачів до 1000 на добу
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
фотоУ Латвії знайшли уламок російського дрона
фотоПосадовця Міноборони затримали за підозрою в організації виїзду військовозобов’язаного за кордон
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Усі новини...
Польща
Лукашенко відхрестився від дронів, що залетіли до Польщі та Литви
ЗМІ: Дах будинка у Польщі під час вторгнення БпЛА розвалив не дрон, а ракета з F-16
Дрон над резиденцією президента Польщі: у Варшаві затримали українця та білоруску
Останні новини
03:42
фотоКім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
03:22
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
01:56
Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
01:25
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
01:01
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
00:26
Путін офіційно звільнив Козака
23:54
Е-бали тепер даватимуть за операції на наземних роботах
23:50
тенісДе Світоліна – там історія: статистичні підсумки знакової перемоги збірної України
23:33
У Туреччині оштрафували Netflix за "порушення сімейних цінностей"
23:07
Генштаб: На фронті відбулось 172 бойових зіткнення від початку доби
Усі новини...
Реклама:
Реклама: