Президент Польши требует объяснений после публикации СМИ о попадании в дом ракеты с F-16

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал объяснений у польского правительства после публикации издания Rzeczpospolita о том, что крышу поврежденного дома под Люблином в утро вторжения российских БПЛА развалил не дрон, а ракета с истребителя.

Источник: Бюро национальной безопасности Польши в соцсети Х, RMF24, "Европейская правда"

Прямая речь Навроцкого: "Президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Вырыках. Это обязанность правительства – применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно скорее.

Реклама:

Нет согласия на сокрытие информации. В условиях дезинформации и гибридной войны те сообщения, которые поступают полякам, должны проверяться и подтверждаться".

Детали: Также отмечается, что ни Бюро нацбезопасности, ни Навроцкий не были проинформированы о выводах относительно причины разрушения дома в Вырыках.

Что предшествовало: Rzeczpospolita вышла с публикацией на источники о том, что крышу дома, пострадавшего во время вторжения российских БПЛА в Польшу, разрушил не сбитый беспилотник, а ракета с F-16, у которой не сработала система наведения.

РЕКЛАМА:

Это единственный случай разрушений в результате первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу 10 сентября, которых было в общей сложности около двух десятков. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

С 13 сентября в Польше начали разворачивать новую миссию НАТО "Восточный страж" в ответ на этот инцидент.

Читайте также Испытание для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов